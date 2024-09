Prvi čovjek Hrvatskih voda: 'Vodeni val je 450 km od Hrvatske i stiže. Neka mjesta ne možemo braniti'

Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković večeras je bio gost je RTL-a Danas te odgovorio na pitanje koliko je Hrvatska spremna zaštititi se od vodnog vala koji stiže u Hrvatsku.

Strašni prizori stižu iz središnje i istočne Europe, možemo li biti sigurni da će Hrvatsku zaobići posljedice kakve gledamo iz tih poplavljenih područja?

Zaista su strašni prizori u uzvodnim zemljama, to je rezultat velike ciklone, ogromnih količina oborina koje su pale najviše prema slivu Sjevernog mora i zato vidimo da su Odra, Laba, Visla, Vltava Češka, Poljska i Njemačka izrazito ugrozile te države. Ali velike količine pale su i na Austriju, Slovačku, Mađarsku - pa će veliki dio vodnog vala doći i u Hrvatsku.

Hoće li mjere koje se poduzimaju na istoku zemlje biti dovoljne?

Moraju biti, sada je vrh vodnog vala u Bratislavi, to je 450 km vodnog toka rijeke Dunav do Hrvatske. Treba tih sedam dana da do srijede i uđe u ulazni profil u Hrvatsku tako da imamo vremena za pripreme. Ali nekoliko dana više stotina djelatnika radi na terenu od kontrole, zatvaranja propusta čepova, punjena vreća kako bi spremno dočekali vodni val

Što građani uz tok Dunava i Drave mogu očekivati? Gdje bi moglo biti najgore?

Imamo nebranjena područja i Zeleni otok bit će prvi - tek iza njega je nasip i ti ljudi su na neki način naučili živjeti s Dunavom i oni su podigli stvari na više dijelove katova vikendica. Poslali smo i nešto vreća, pijeska da si olakšaju situaciju. Tako ćemo napraviti i u Aljmašu, ali se moramo koncentrirati na naše nasipe, mora izdržati glavni nasip u Baranji - bit će ogromno opterećenje na dunavske i dravske nasipe na više od 50 km i tu moramo našu koncentraciju zadržati i provoditi danonoćne mjere obrane od poplave. Kao što je bilo i lani kada smo u kolovozu imali gotovo tri rekordna vala Miure, Drave i Save i kada uvijek dolazi do podvira i procjeđivanja. Hrvatske vode su uz pomoć vatrogasaca uspješno sve sanirali i proveli voden valove kroz Hrvatske.

Premijer je najavio obilazak područja koja bi mogla biti ugrožena - jeste li u kontaktu s Vladom?

Apsolutno - neprekidno smo u kontaktu s Vladom, razmjenjuju se informacije, sva ministarstva su tijeku i ministrica Vučković je rekla da je situacija ur edu: Struka je izmjerila sve kvote ugroza, dodatno smo podigli mjere obrane od poplave na dosegnute vrijednosti iz 2013. godine tako da branimo dodatnih 20-ak cm više. Uvijek moramo biti na strani sigurnosti. Sutra ćemo raditi koordinacije na području Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije, čuti od ljudi što još treba pomoći i odoljeti ovom vodnom valu.

Vremenski ekstremni su sve izraženiji - ulažemo li u zaštitu i preventivu?

Ulažemo, na sreću Vlada je osigurala velika sredstva putem Eu fondova, gradi se i u Karlovcu, retencija u Ogulinu, sanirali smo 72 km nasipa lijeve obale Save na području Gunje i Račinovaca, gradimo i pet retencija i akumulacija, dodatno učvršćujemo nasipe, više je od 215 mil eura je upućeno za potrebe obrane od poplave, ali i restauracije vodnih tokova kako bi povećali retencijske kapacitete kako bi zadržali što veće količine voda bez ugroze i tako u poplavnim područjima smanjili visinu vodostaja koja bi prijetila nasipa što je u duhu nape tradicije i dobrog upravljanja našim vodama.