BILI SMO NA LETU / Provjerli smo kakav je novi Airbuss Croatia Airlinesa: 'Izgleda još veće nego što je u stvarnosti'

Novi avion Croatia Airlinesa sletio je u Split. Riječ je o prvom komercijalnom letu novog Airbusa, jednom od 15 kojim nacionalna aviokompanija obnavlja flotu. Na letu je bila i naša ekipa. Naša reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić priznala je da je novi avion veći, bolji te da tiše uzlijeće. Potom je razgovarala s Jasminom Bajićem, predsjednikom Uprave Croatia Airlinesa. Bajić je objasnio čime se ističe novi Airbus. 'Tiši je, prostor za sjedenje je širi, prozori su veći. Izgleda još veće nego što je u stvarnosti kad uđete u njega. Sam dojam je izuzetno pozitivan kad su u pitanju putnici. Povećat ćemo troškovnu učinkovitost, 25 posto manje goriva će trošiti od usporedivih u ovoj klasi. To odmah znači i 25 posto manje emisija CO2 i još je smanjenja buka za 50 posto. To će puno značiti za područje Kaštela i Splita, jer će zrakoplovi manje bukom zagađivati okoliš.' Predsjednik Uprave osvrnuo se i na eventualne niže cijene: 'Od sutra imate priliku - velika je akcija povodom 35 godina Croatia Airlinesa, 35 posto popusta na letovima CA-a. Naši putnici to mogu koristiti od ponoći.' Ostatak razgovora pogledajte u videu