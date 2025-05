Što sve Hrvati žele od novog pape? Šibenski biskup u miru: 'Ovo svakako treba napraviti'

Svoje favorite za novog papu imaju i Hrvati, baš kao i očekivanja. Među najvažnijima je da nasljednik pape Franje u svom pontifikatu posjeti Hrvatsku. Provjerili smo što sve očekuju od konklave.

Dolaze iz 71 zemlje, od 133 kardinala s pravom glasa samo njih 25 već je bilo u konklavi. Među njima su i dvojica naših kardinala, Josip Bozanić i Vinko Puljić, koji novog papu biraju treći put.

"Jučer navečer su nakon što smo slavili misu, preselili su u Dom svete Marte s ostalim kardinalima i ušli u Sikstinsku kapelu. Oni su mirni, staloženi, vedre naravi i kao svi ostali kardinali znaju kakva odgovornost je na njihovim leđima", govori Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu.

Što očekuju Hrvati?

Papa Franjo Hrvatsku nije posjetio, dok njegova dva prethodnika jesu. Od novog pape Hrvati imaju svoja očekivanja. "Kao Wojtyla da nas voli kao narod, da nas poštuje i da dolazi k nama. Da nam širi dobrotu i pozitivnost, Božju riječ", govori Stevan iz Zagreba. "Htjela bih da bude kao i ovaj stari, da misli na mlade, na različitosti i to je to. Vjera kao vjera je uvijek ista", priča nam Ljubinka iz Kašetla. "Mislim da bi trebao biti sličan starom papi jer je on bio dosta popularan među ljudima", očekuje Bojan iz Rijeke.

Bez obzira na to koga će između sebe kardinali izabrati, očekivanja ima i Crkva u Hrvatskoj. "Treba Hrvatskoj papa kakav i cijelom svijetu, a to znači pastir", priča mons. Ante Ivas, šibenski biskup u miru.

Na pitanje treba li novi papa posjetiti Hrvatsku, Ivas kaže: "Treba, treba, svakako da treba. Posjetio je i papa Franjo, samo nije baš došao u Hrvatsku, ali bio je u Bosni. Bili smo tamo, jer tamo se obratio Hrvatima katolicima".

