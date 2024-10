POSTAJE SVE NESNOSNIJE / Provjerili smo ima li rješenja za prometni kaos u Zagrebu

Prometni kolaps u Zagrebu postaje sve nesnosniji. Mnogima do posla tijekom jutarnje špice treba više od sat vremena. Krivac su i brojni radovi koji probijaju rokove. Probijanje kroz gužve za Zagrepčane ujutro može trajati i do sat vremena. Za one koji se upute iz rubnih dijelova grada, taj prosjek skače i na 90 minuta. Situaciju dodatno pogoršavaju brojni radovi koji probijaju rokove.Iz Grada odgovaraju da kasne zbog lošeg vremena. Oporba poziva na izradu nove prometne studije.Tomašević obećava i novi prometni model - koji će detektirati kritične točke u gradu. Planiraju semafore koji bi automatski upravljali prometom. Ima li rješenja za prometni kaos metropole, provjerila je Tea Mihanović.