Propali su pregovori uprave Zagrebačkog holdinga i sindikata koji tvrde da su poslodavci nisu ispoštovali dogovor. Sindikati su tražili da se povećaju bruto iznosi, ali i da se iskoriste neoporezivi dijelovi u maksimalnim iznosima nagrada, božićnica i regresa. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je radnicima nakon prošlogodišnjeg štrajka povećana plaća od 25 do 35 posto i kako vjeruje da će do dogovora ipak doći.

Dogovarali su se četiri mjeseca, ali dogovorili se nisu. Mirenje je propalo nakon sedam sastanaka. O novom mogućem štrajku razgovarali smo u RTL-u Danas s Darkom Kleinbergerom, predsjednikom Nezavisnog sindikata radnika Zagrebparkinga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto je proces mirenja propao?

"Proces je propao na najlošiji mogući način. Kad smo sve dogovorili i dogovorili da je mirenje uspjelo i potpisali dokument, onda su u tehničkim dokumentima koje su radili izostavili povećanje božićnice i regresa. Mislim da je to bilo zlonamjerno i to je jako loše. To se nikada nije dogodilo. Kad nešto dogovorimo i usuglasimo svoje stavove, da bi vam onda netko u promijenio u dokumentu. Naravno da to nismo mogli potpisati. Jednostavno, osjećali smo se strašno prevarenima i odustali od cijele priče i proglasili mirenje neuspjelim."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada će štrajk?

"Štrajk je zadnja opcija u cijeloj priči. Mi zastupamo pet tisuća radnika Zagrebačkog holdinga. To su sve podružnice - Čistoća, Ceste, Zrinjevac, Zagrebparking. Što se tiče samog štrajka, to je zadnja opcija. Ako se s njima ne uspijemo dogovoriti, ako ne pristanu na ono što već pristali pa povukli, mislim da će to biti dogledno kroz mjesec-mjesec i pol."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što to znači za Zagrepčane? Kako će grad izgledati?

"S obzirom na to da sam ja građanin Zagreba, duboko se nadam da će pristati na ono što su pristali pa odustali. Ako ne pristanu, vidjet ćete sami na što će grad izgledati u četvrtom i petom mjesecu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znači li to da neće biti odvoza otpada ni kazni za parking?

"Apsolutno točno. Bit će odvoz za ono što je nužno i po zakonu. Imamo dogovoreno poslove koje se ne smiju prekidati. Sve ostalo će stati, uključujući i dnevne parkirne karte Zagrebparkinga. Sve podružnice nas podržavaju. Imali smo sastanak svih sindikata koji zastupaju radnike Holdinga tako da imamo jednoglasnu potporu. Jasno ćemo raditi sve što se mora - bolnice, vrtiće, škole, što imamo u programu da je obaveza. Sve ostalo neće raditi do ispunjenja uvjeta koji su jednostavni i već su ih prihvatili. Nije mi jasno zašto su ih odjednom odbacili. Kad su sebi bezuvjetno dignuli 20 posto plaće, nisu nikoga pitali niti su išta rekli, to su napravili tiho. Sada kad smo mi krenuli u pregovore za sve, nešto ne štima.