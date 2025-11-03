Prometni vještak 'zakomplicirao' suđenje Dekaniću: Je li u automobilu bila i treća osoba?

Obrat na suđenju Damiru Dekaniću i ostalima optuženima za neistinito prikazivanje prometne nesreće, koju je prema optužnici bivši župan izazvao vozeći automobil u alkoholiziranom stanju.

Prometni vještak nije potvrdio da je u automobilu bio samo Dekanić, nego je utvrdio da su se u trenutku sudara otvorili zračni jastuci i vozača i suvozača, a da je po aktivaciji zatezača sigurnosnih pojaseva u automobilu možda bilo i tri osobe.

Svjedočenje prometnog vještaka, ne samo da nije razriješilo, nego je još više zakompliciralo ovaj slučaj jer je utvrdio da se u trenutku prometne nesreće dogodilo i ovo:

"Aktivirao se sigurnosni pojas vozača, suvozača i sigurnosni pojas na stražnjem sjedalu iza mjesta vozača“, rekao je Robert Spudić, prometni vještak.

Sigurnosni pojasevi nisu bili korišteni, no senzori su zabilježili aktivaciju njihovih zatezača.

"Iz toga sam zaključio da su se u vozilu nalazile tri osobe“, kaže vještak Spudić.

Moguće da se radi o teretu

To je i naveo u svom prvobitnom nalazu, a potom ga nakon poziva Uskoka i uvida u iskaze svjedoka dopunio i mogućnošću da se na sjedalima vozila nalazio teret.

"Postoje samo dvije mogućnosti, da su se na mjestu vozača, suvozača i iza mjesta vozača nalazile osobe i drugo da je na sjedalima i stražnjoj klupi bilo neko opterećenje kao što sam rekao minimalno 5 pa do više kilograma“, pojašnjava Spudić.

Obranu je zanimalo je li vještak analizom fotografija vozila nakon prometne nesreće negdje uočio taj teret.

"Ne, nisam zato što nije slikana unutrašnjost, unutrašnji dio kabine vozila“, kaže Spudić.

Udario u parkirani automobil

Simulacijom prometne nesreće utvrđeno je da se Dekanićevo vozilo kretalo brzinom od 87 kilometara na sat i udarilo parkirani automobil pri čemu je došlo do aktiviranja zračnih jastuka.

"Aktivirani su zračni jastuci vozača i suvozača.“ potvrđuje Spudić.

Vještak nije mogao utvrditi jesu li se zračni jastuci otvorili uslijed opterećenosti mjesta vozača i suvozača ili zbog kinetičke energije pri sudaru pa ga je obrana pitala je li prilikom pregleda vozila, putnog računala i uvida u ostalu dokumentaciju utvrdio i jedan podatak koji bi govorio da se u vozilu nalazila u trenutku nesreće samo jedna osoba.

"Ne“, odgovorio je prometni vještak.

Obrana zadovoljna

Obranu je zanimalo i je li svjedok upoznat s podacima o sudaru registriranim u centru za hitne slučajeve proizvođača automobila te je li mu poznato što se na obrascu navodi pod rubrikom putnici.

"Da, navedeno je dva putnika“, kaže Robert Spudić.

Obrana je zadovoljna i ovim podacima.

"Tehnika, a ne ljudi ili naše neko razmišljanje, je potvrdila ono što obrana prvo, drugo i treće okrivljenih tvrdi cijelo vrijeme, a to je da se nalazilo više od jedne osobe u vozilu u trenutku nastanka prometne nezgode“, kaže Igor Plavšić, odvjetnik Mije Pranjkića.

Suđenje u slučaju Dekanić trebalo bi se nastaviti iznošenjem obrane okrivljenika idućeg ponedjeljka.