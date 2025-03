Boom polovnjaka u Hrvatskoj! Prodaja novih u padu, evo tko je i dalje kralj asfalta

Vrijeme je da nove kilometre Ivan Novaković iz Zagreba prijeđe s novim automobilom. Nakon 14 godina stari automobil je, kaže nam, odvozio svoje.

"Trenutačno imam auto koji mi je, ajmo reći dobar, ali mi je malen – problem mi je s mjestom.“ kaže Novaković. Planira ga prodati i kupiti novi rabljeni.

"Recimo do 5-6 godina starosti, ne više, a kad govorimo o kilometrima – do 100 tisuća, ne više i maksimalno do 20 tisuća eura" kaže Novaković.

Koliko su građani spremni izdvojiti?

A upravo takvi se najviše traže, kaže nam voditelj prodaje.

"Popularno zvani SUV-ovi, oni su i dalje pod konstantnim rastom i najveći interes imamo za ta vozila. Cjenovno, od marke do marke to se kreće oko 30-ak tisuća eura što se tiče novih automobila, a ako gledamo rabljene oni idu od 12 do 20 tisuća eura", tvrdi Marijo Marković, voditelj prodaje u salonu automobila.

Polovne kupuju građani, nove država

Autoindustrija u Hrvatskoj cvjeta, iako je nakon dugo vremena zabilježen blagi pad prodaje novih vozila. U odnosu na veljaču prošle godine prodano je gotovo 250 novih vozila manje.

"Ove godine postoji nekakav mali pad, ali još uvijek je prerano na osnovu toga bilo što špekulirati zato jer nam tek sad dolazi glavnina sezone u godini kada se registrira većina novih vozila", objašnjava nam Tomislav Škreblin, pomoćnik Uprave za tehničke poslove u Centru za vozila Hrvatske.

Jer prodaju novih automobila redovito gura turizam, pa se pravi boom tek očekuje.

„S obzirom na to da je Uskrs dosta kasno ove godine vjerujem da je to razlog nekakvog sitnog pada", dodaje Marković.

Najprodavanija je i dalje Škoda, na drugom mjestu sada je Volkswagen, treći je Suzuki, Toyota je četvrta, a na petom mjestu je Dacia.

Zanimljivo, nove automobile uglavnom kupuju tvrtke i država, a polovne građani.

"Što se tiče rabljenih vozila unazad 6 mjeseci imamo svaki mjesec preko 7 tisuća registriranih rabljenih vozila, to do sada još nismo imali.“, ističe Škreblin.

Tesla na koljenima! Kinezi prodali duplo više

U topu 30 najprodavanijih automobila u Hrvatskoj nema Tesle, a sudeći po trendovima u Europi neće je ni biti. Najveći pad je u Španjolskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Oko 40 posto pala je prodaja u Švedskoj, Nizozemskoj, Norveškoj i Danskoj. Nešto manji pad ima Portugal, Velika Britanija i Italija.

"Kupci su prema toj marci imali svojevrstan sektaški pristup i uvijek su gledali što radi prvi čovjek te marke. On je bio smjer vodilja uglavnom za njihove kupnje, sad je razočaranost jer je od idola ljevice postao deklarirani desničar, u ovom trenutku – ne znamo što će sutra biti", kaže nam Kristijan Tićak, glavni urednik magazina Auto motor i sport

Dok Tesli drastično pada promet, Kinezima raste. Oni su prodali duplo više vozila od Tesle u Europi, uz rast od gotovo 40 posto.