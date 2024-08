NEKAD SLOŽNA BRAĆA / Prljava kampanja krenula. Hoće li se u žestoki sukob Domovinaca uključiti i policija?

Novi zaplet u Domovinskom pokretu. Od kaznenih prijava, do tvrdnji za podmetanje i to sve u jeku izbornog procesa za novo vodstvo stranke. Hoće li se u žestoki sukob Domovinaca uključiti i policija? Zbog izvlačenja novca iz udruge koju vodi protiv Stipe Mlinarića podignuta je kaznena prijava. 'Jako me iznenadilo, znao sam da će biti ova kampanja unutarstranačka jako prljava, ali ovo što sam doživio, nisam doživio niti u parlamentarnoj kampanji od SDSS-a', kaže Mlinarić. Prijavu je podignuo brat Marija Radića. Tvrdi da je Mlinarić iz udruge novac izvlačio 15 mjeseci. Riječ je o Centru dr. Ivana Šretera u Vukovaru koji se bavi istraživanjem ratnih zločina i potragom za nestalima. Mlinarić kaže da je to čista laž i izmišljotina i čisto podmetanje Marija Radića. Može li raskol u Domovinskom pokretu ugroziti vladajuću većinu. Detalje ima Marina Brcković