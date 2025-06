Prijeti li svijetu kaos? Stručnjakinja detektirala mete iranske odmazde: 'S time se ne igra!'

Amerika se i službeno priključila Izraelu u ratu protiv Irana. Napadnuta su tri ključna nuklearna postrojenja, a tijekom dana Teheran i Tel Aviv su nastavili izmjenjivati vatru. Iran poručio kako će svoj teritorij braniti svim potrebnim sredstvima.

Što znači ulazak SAD u rat i treba li svijet strahovati od širenja sukoba za RTL Danas komentirala je Mirjana Rakić, stručnjakinja za vanjsku politiku.

Što sada znači ovaj napad? Može li se proširiti na cijeli svijet na uplitanje Kine, Rusije?

Meni se čini da je to prije svega jedan jako rizičan potez samog američkog predsjednika. Postoji mogućnost da razaranjem ovih nuklearnih postrojenja da privoli Irance, odnosno vrh iranske na daljnje pregovore, odnosno na daljnje ustupke, dakle da oni odustanu. Sumnjam da će Iran na takav laki način odustati apsolutno od nuklearne tehnologije, ali će se nastavljati pregovori iz kojih u krajnjoj liniji Iran nije nikad ni izašao. Izišla je Amerika iz tih pregovora. S druge strane ono što se može dogoditi ako ne dođe do pregovora, nastavlja se ovo ratovanje između Izraela i Irana da se aktiviraju razne iranske ćelije, odnosno mogućnosti diljem Bliskog istoka, pa i šire. Ne smijemo zaboraviti da u tom području u toj regiji je negdje oko 400 tisuća američkih vojnika.

To bi mogla biti najavljena odmazda?

To bi mogle biti po nekom scenariju mete. Ne bi bilo prvi put.

Iranski parlament je izglasao zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Koliko bi to moglo izazvati novi kaos u svijetu kojeg bismo i mi mogli možda osjetiti cijenom nafte?

To je jedna pro forme odluka da je parlament donio odluku i to je po toj nekoj listi odobrio da se tako nešto dogodi. Ali to je glavni Hamenei. On donosi odluku hoće li se zatvoriti ili ne. Odnosno još je netko glavni, a to su čelnici u Pekingu, jer Peking se opskrbljuje preko toga dijela. A oni su zapravo saveznici, na neki način Irana ne u ovome nuklearnom ali saveznici mu pomažu u naoružanju u ovim raznim situacijama koje su nezgodne. Moramo biti svjesni ostao je odcijepljenim Hamasom, s Hutistima koji još koliko toliko rade, sa Sirijom ovo što se dogodilo, ostali su na vrlo skučenom prostoru. Dakle, ovo je nešto s čim se ne možete igrati. To više nisu 1980-e kada se zatvorio taj prolazi kad znamo što se dogodilo s brodovima koji su ostali u zaljevu.

Kina i Rusija snažno su osudile potez Amerike, odnosno Donalda Trumpa. Trump pak Iranu prijeti ako uopće pomisle na odmazdu da će odgovori biti još žešći

Činjenica je da je Trump na ovaj način ušao u rat s Iranom. Da bi ušao u rat, to bi isto na neki način morao Kongresu odobriti da Amerika ulazi u rat. To ja ne pamtim kad je Kongresu uopće došao u tu fazu da to odobri. S druge strane, kako republikanci drže i donji dom i gornji dom Kongresa, moramo biti svjesni da velika većina američkih kongresmena, dakle, republikanaca podržava ovo što je Trump napravio. Dok samo jedan manji dio ga upozorava da to nije bila njegova predizborna politika kad je on rekao Amerika First. Dakle, nećemo ratovati po svijetu u ratovima koje je sam Trump nazvao glupim, a uključujući Irak i Afganistan i Ukrajinu.

Ima jedan čovjek koji danas nasmiješen. Izraelski premijer Netanyahu. Što sad ovo priključenje Amerike, napadu na Iran znači za Izrael?

Pa Izrael će dalje nastaviti ratovati na način na koji ratuje. I kad netko pita koji bi tu mogao biti kraj, kraj će biti ili da Iran ostane bez raketa koje ima pa da više ne može napadati, a ima još poprilično veliko skladište ili da je ovaj obrambeni štit koji ima Izrael u nekom trenutku popusti jer oni to moraju financirati i puniti. Danas sam gledala jednu statistiku kad se računaju te rakete, a raketa košta negdje nekoliko milijuna dolara, dakle, raketa nije jeftina stvar da bi mjesečno ratovanje koštalo 12 milijardi dolara. Izrael je bogata država i brani se od neprijatelja. Ali s jedne strane ima jakog saveznika, a to je Amerika.

Je li to jedini razlog zašto je Trump krenuo u ovaj potez? Zašto je preuzeo tako veliki rizik?

Trump uopće to ne smatra rizikom. On misli da je na pravoj strani, da je on mirotvorac. Pakistanci su mu dali apsolutno placet da će ga kandidirati za Nobelovu nagradu. I tu se on vidimo iz dana u dan silno trudi. On želi privoliti Iranci da sjednu ponovno na razgovore s njim ni s kim drugim. Tu se Europa uopće ne tretira kao netko od pregovarača kao netko tko bi mogao dati scenarij.

Kao i na istoku Europe

Apsolutno isti scenarij. I što je najgore, to Europa prihvaća? Ja gledam večeras je njemački ministar vanjskih poslova rekao da se treba vratiti pregovorima među narodima. Pa oni su dan prije nego što se dogodilo ovo bili na pregovorima s Irancima. O čemu mi govorimo danas? Tko koga razumije i tko koga sluša uopće o ovome?

Istodobno traje još jedan rat, i to u Europi. Ne spominjemo previše Vladimira Putina.

Bilo je zapravo krajnje cinično kada se Putin ponudio da bude posrednik u smirivanju odnosa između Izraela i Irana. I to je jedino što je Trump odgovorio da bolje gleda u Ukrajinu i sebe nego da se u miješa u sukob.

To je jedna velika svjetska sila. U sjeni je sad rusko-ukrajinski rat

U sjeni je i Gaza. Najgore je to što nitko od tih političara koji trenutačno kruže oko svih tih mjesta gdje bi se trebalo pregovarati ili ratovati, ne razmišlja o danu poslije. Što je dan poslije u Gazi? Što je dan poslije u Teheranu? Svi sad su ustuknuli "Ne, nećemo mijenjati režim". Je li se razmišlja što bi to značilo? Je li imamo ikakva iskustva, odnosno da li sadašnji čelnici pamte barem jednu od 10 ili 20 godina unatrag?