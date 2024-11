Premijer se osjeća izdanim, a ministar pravosuđa? Habijan: 'Razočaran sam i ogorčen'

Sinoć je zaustavio štrajk u bolnicama, a već jutros ga je zbog sumnje u korupciju probudila policija. Sad već smijenjeni, ministar zdravstva Vili Beroš pod ozbiljnim je optužbama istražitelja USKOKA koji ga sumnjiče za teške kriminalne radnje vezane uz mito i trgovanje utjecajem. Dva sata poslije oglasio se i Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu da su i oni pokrenuli istragu protiv Beroša i još sedmorice među kojima je, kako neslužbeno doznajemo, i Hrvoje Petrač. Premijer Plenković, čim je čuo za optužbe i uhićenje - ministra Beroša je ekspresno smijenio, a sve nazvao "činom izdaje!"

O korupcijskoj aferi godine razgovarali smo s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom.

Uhićen vam je kolega Beroš, kako ste vi i kad to doznali?

Saznao sam jutros kada sam došao na posao i vidio na portalima.

Od medija ste saznali, premijer vas nije zvao, nikog nije obavijestio?

Meni je danas dan bio malo drugačije isplaniran. Čuli smo se i s premijerom.

Kad ste zadnji put vidjeli i razgovarali s ministrom Berošem? Je li se dalo ičim naslutili, neka nervoza, da mu se ovo sprema?

Susreli smo se jučer na sjednici Vlade.

Premijer kaže da se osjeća izdanim. Osjećate li se možda vi izdanim?

Osjećam se razočarano i ogorčeno. Jedino što mislim da je u ovom svemu neka poruka je to da je ovo još jedan dokaz da nema nedodirljivih. Da bez obzira na dužnost i funkciju koju obnašaš nećeš proći ako si počinio nešto. Ako možemo uzeti u obzir da ovo što mu se stavlja na teret točno. Ako se ovo dokaže kao točno, poruka je da nema nedodirljivih bez obzira i na funkciju, dužnost koju obnašaš, bez obzira na stranački predznak. I kazneno djelo korupcije ima ime i prezime. Vrlo jasno.

Jutros je kao bomba odjeknula vijest - uhićen je ministar zdravstva. No, malo poslije toga se vidjelo da su to zapravo dvije istrage - DORH-a i Europskih tužitelja. Kome onda pripada ta istraga, tko ima nadležnost?

Vlada, ali isto tako ja kao resorni ministar mislim da je do kraja potpuno jasno. Dajemo punu podršku i DORH-u i USKOKU. Ono što je glavna europska tužiteljica nedavno kad je bila u Zagrebu i nakon sastanka s premijerom, a bila je u konačnici i kod mene, rekla je da Hrvatska vrlo dobro surađuje i da je zadovoljna suradnjom s Vladom i institucijama.

Je li to znači da nećete prepustiti slučaj europskim tužiteljima?

To ne ovisi prvo o meni. Ono što želim naglasiti, čisto da bude možda i jasno - mislim da se mistificira uloga EPPO-a u Hrvatskoj. Oni su u konačnici dio USKOK-a, nacionalnog tužiteljstva u RH. Razlika je u nadležnosti. Dakle, ako govorimo o zaštiti financijskih interesa EU, onda je to nadležnost EPPO-a, sve ostalo je u konačnici nadležnost nacionalnog tužiteljstva.

Ali danas glavni državni odvjetnik tvrdi da DORH nije znao da europski tužitelji istražuju ministra Beroša?

Vidio sam tu njegovu izjavu. Ono što jedino mogu reći kao resorni ministar da je sukladno Uredbi o EPPO- u, EPPO je dužan o tome izvijestiti. Ako ima saznanja, dužan je izvijestiti nacionalno tužiteljstvo.

Ajmo demistificirati sljedeću činjenicu. Je li se DORH možda istrčao, odnosno USKOK i Turudić u cijelom ovom slučaju? Naime, i Ljubo Pavasović Visković daje naslutiti da su labavi dokazi. S druge strane, imamo taj EPPO koji ima nekako, čini se, širI tu listu osumnjičenih.

Samo mogu govoriti i dat ću si za pravo kao ipak netko tko je bio u odvjetništvu u 13, 14 godina i kao pravnik. Dakle, ako govorimo o jednom i drugom priopćenju ili izjavama koje su danas dane, ja ne bih sudio samo po broju okrivljenika, osumnjičenika, koji su obuhvaćeni, bilo ili jednom ili drugom istragom. U konačnici, kada istraga traje, ali kasnije može doći do proširenja, može se i prekvalificirati kazneno djelo, može se proširiti optužnica. Prema tome, cijeli niz mehanizama i instrumenata pravnih gdje možemo proširiti ili u konačnici suziti. Prema tome, ja ne bih na taj način vrednovao bilo jednu bilo drugu istragu.

Kad smo već kod osumnjičenika čudi li vas da je u ovoj istrazi europskih istražitelja uključen i Hrvoje Petrač.

Nema razloga da me bilo što čudi. Dakle, niti sam relevantna osoba da o tome govorim. Mislim da je ključna poruka - nema nedodirljivih.

Više od 30 ministara otišlo je iz Plenkovićeve vlade, mnogi zbog korupcijskih afera. Je li to za vas puno?

Pa ja ću reći ono što stalno ističem. Za mene je, a to sam rekao prvog danas kada sam postao ministar gospodarstva. I sada, dok sam ministar pravosuđa - neprihvatljivo mi je i da bilo tko radi i pogotovo na dužnosti koje je obnašao ovako visokoj - čini kazneno djelo. S druge strane, isto tako poštujem presumpciju nevinosti i želim da institucije odrade svoj posao. U konačnici, to je resorno ministarstvo i stalo mi je da to načelo se poštuje.

Poziva li premijer krive osobe u Vladu?

Nikome na čelu ne piše. Ja ne znam na koji način, pogotovo ako govorimo o ovome što dosad znamo da se eventualno stavlja na ono što se stavlja na teret, što će se u konačnici na kraju utvrditi je li istina ili nije. Dakle, nije domena odluke Vlade kao kolektivnog tijela. Mi na Vladi nismo o tim stvarima niti odlučivali. Dakle, u resornom ministarstvu se svašta događa. Ja kao ministar isto znam da ima domena do koje ja odlučujem, ako mogu tako reći, unutar ministarstva. Vlada za to ne mora znati. Prema tome, nikom na čelu ne piše.

Je li vama kao ministru pravosuđa malo neugodno nakon svega ovoga?

Meni je neugodno kad god bilo tko, pogotovo osobi na takvoj funkciji se stavlja da je počinila bilo kakvo kazneno djelo. Pogotovo, osobi na tako visokoj dužnosti bez obzira kojoj stranci pripada. Naravno da mi je neugodno zato što jesam isto tako i ministar i ne bi želio, volio bih da napokon u državi shvatimo da se ovakve stvari sviše ne smiju događati i neće proći nekažnjeno. I to je jasna poruka svima koji namjeravaju nešto raditi. Nemojte to raditi.