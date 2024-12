SVI TRAŽE ODGOVORE / Predstavnik roditelja u Vijeću škole: 'Plenković bi se trebao zapitati'

Kod škole u Prečkom i dalje je jako velik broj roditelja i učenika djece ove škole. Poruke su zapravo jedne te iste. Svi oni traže odgovore. Ovdje vlada jedna velika tuga, jako je puno suza. Više o svemu razgovaramo s roditeljem djeteta koji ide u razred u kojem se sve dogodilo i predstavnikom roditelja u Vijeću škole Markom Sikiricom. 'Mislim da bi se gospodin Plenković trebao zapitati. Što se desilo u Beogradu i ništa se nije po pitanju sigurnosti u školama napravilo. Još je gore stanje. Sada on dobiva nekakve savjete od svojih savjetnika koji i dalje imaju ograde na Markovu trgu. Ja više nikome ne vjerujem ni Vladi ni gradonačelniku ni ministru', poručio je Sikirica. Naglasio je da će zahtijevati veće mjere sigurnosti. 'Definitivno da se legitimira kad se dolazi u školu, a ne da se može ući u školu a da nitko ne pita zašto si došao. Kao i da se zaključava škola za vrijeme nastave', poručio je. Dodaje da ga nitko iz škole nije kontaktirao do sada. 'Nisu me obavijestili ni kao predstavnika roditelja tog razreda. Bio je sad u šest sastanak kriznog stožera i nisam pozvan. Da bar dobijem neku informaciju', poručio je Sikirica.