SMRT MLADOG SLOVENCA / Predstavnik organizatora Ultre naglo odlučio da neće stati pred naše kamere: 'Nemam dovoljno informacija'

Tragedija se dogodila na Ultri kada je zbog alkohola i droge život izgubio mladi Slovenac. Bilo mu je tek 20 godina. Rade Županović nam je otkrio hoće li na Ultri večeras biti više policije. "Da, to je pitanje koje postavljamo u Splitu cijeli dan nakon tužne informacije koju smo dobili oko 13h. Razgovarali smo s policijom, oni kažu da imaju dovoljan broj svojih ljudi, a to potvrđuje i statistika prema kojoj je uhićeno dvjestotinjak ljudi... Organizatori nam kažu da je to prvi takav slučaj u posljednjih 10 godina koliko se festival događa u Splitu. Do prije nekoliko trenutaka s moje desne strane je bio i predstavnik organizatora Joe Bašić koji je naglo odlučio da neće stati ispred naše kamere i kako još uvijek neće davati izjave vezano za ovaj nemili događaj... Kaže da još uvijek nema dovoljno informacija i da ne postoji službena infromacija o uzroku smrti iako smo danas iz izjave liječnika čuli što je bio uzrok smrti Slovenca."