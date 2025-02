Predstavnica pekarnica: 'Nepravedno smo izdvojeni. Kruh je povoljniji nego u susjedstvu'

Novi petak - novi bojkot kupnje! Uz trgovine i šoping centre, danas se bojkotirala kupnja u pekarnicama, što su inicirali školarci. Bojkot je posljedica ne samo rasta cijena pekarskih proizvoda, nego i, kako se ističe, smanjenja njihove težine i kvalitete. Danas do 15 sati, prema podacima Porezne uprave broj izdanih računa u trgovini na malo manji je tek 7 posto u odnosu na petak prije bojkota, a iznos je manji 4 posto. S druge strane, usporedi li se potrošnja s prošlotjednim bojkotom broj računa veći je 9 posto, a iznos čak 20 posto!

Pekari su danas uglavnom bez komentara, a mi smo razgovarali s jednom njihovom predstavnicom. Direktorica Žito zajednica Marija Barišić komentirala je koliko će ovo biti ozbiljan udar za pekare:"Sigurno hoće. Bojkot traje već neko vrijeme, sada su i pekare pogođene. Sigurno će biti udar na njihove prihode", rekla je. Koliko je manji promet, ne zna, jer je tek danas počeo.

"Naglasila bih da su možda nepravedno izdvojeni pekari jer smo svjedoci da je sva hrana skupa. Mi ne tvrdimo da su pekarski proizvodi povoljni i jeftini. Oni su skupi kao sva hrana", rekla je.

Trebamo li biti jeftiniji?

Na pitanje bi li pekarski proizvodi ipak trebali biti jeftiniji jer Hrvatska prednjači po cijeni kruha:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To bih mogla možda i osporiti. Mi jesmo možda u nekakvom prosjeku EU - 15 posto skuplji po Eurostatu, ali vidimo da okruženje u kojima se nalazimo, gdje su namirnice višestruko skuplje nego u Hrvatskoj, kruh je i dalje povoljniji u Hrvatskoj nego što je u susjednim zemljama. Od nas su skuplje i Italija i Slovenija i Austrija po cijeni kruha", dodala je.

Ipak, po Eurostatu, kruh je u Hrvatskoj skuplji 56 posto, dok je u Švicarskoj skuplji osam posto, u Sloveniji 30 posto

"Kruh je ovdje prije poskupljenja bio još jeftiniji nego što je to u ostatku EU. Mi smo imali blagodat kupovine jeftinih pekarskih proizvoda pa je udar na naše potrošače još značajniji. Vidimo sada se i srednjoškolci bune i mi ih razumijemo jer su nekada pekarski proizvodi u Hrvatskoj bili jako povoljni i prehranjivali i srednjoškolce. Sad je to nedostupnije, ali ponavljam da je nepravedno izdvojiti kruh kao nešto što je skupo", dodala je te za kraj pojasnila da pet puta veća godišnja dobit pekarnica, kako stoji u službenim podacima, nije realna nego je to možda 6,7 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa