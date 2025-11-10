Ovo je muškarac koji je za Jean-Michela pisao: 'Iskopaše to plaćeničko go*no. Hvala Arkanu'

Facebook profil 50-godišnjeg Predrage Oljače Pekija pun je mržnje prema Hrvatima. Posljednje u nizu rugao se žrtvi i smrti Jeana-Michela Nicoliera i umanjivao počinjene zločine.

"On je u zadnja tri mjeseca na društvenim mrežama objavljivao tekstove kojima se potiče na nasilje i mržnju i koji je usmjeren prema većem skupini ljudi zbog njihove rasnih, vjerskih, etničkih i nacionalnih pripadnosti. Isto tako, osumnjičenik je također u tom periodu dva puta vrijeđao i omalovažavao policijske službenike", pojasnio je Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

U jednom od članaka o njegovu pogrebu napisao je "Šta Bi? Gdje iskopaše to plaćeničko gov***? Mašala! Hvala Arkanu - pretpostavljam".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Čuvaj se sine'

"Neprimjeren komentar vezan za otkrivanje posmrtnih ostataka Jeana Michela ta osoba je identificirana", rekao je ministar i potpredsjednik Vlade Davor Božinović. Objavio je i fotomontažu, Ivana Penave s tri uzdignuta prsta.

"Sukladno mojim spoznajama je na svom Facebook profilu nezadovoljan uklanjanjem mauzoleja četničkom vojvodi uputio izravnu prijetnju kroz glazbeni video uradak Baje malog Knindže, mislim da je to naziv umjetnika, nešto otprilike u kontekstu - "čuvaj se sine ili pripazi sine"", komentirao je Penava.

Ćirilicom piše da je za balvane spreman, pri tome aludirajući i pozivajući na nasilne prosvjede. Na njih poziva i u ranijim objavama - "Ako netko treba uzdići Srbe u ovoj NDH 2.0 evo me ovdje". U toj istoj objavi Hrvate i druge nacionalnosti naziva ustašama.

Veličao Kapetana Dragana

"Osnovana sumnja postoji za počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i na mržnju. Radi se o produljenom kaznenom djelu. Također, radi se i o kaznenom djelu neovlaštenog posjedovanja oružja. Pronađen je prepravljeni signalni pištolj", kaže sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.

Veliča osuđenog ratnog zločinca Kapetana Dragana, a pripadnike hrvatskih službi naziva rogatim. Naglasak stavlja na pokolj 12-orice Hrvata u Borovu selu i navodi da se službi ne treba bojati jer i oni ginu.

Iz PU vukovarsko-srijemske potvrdili su da je od prije poznat policiji. Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Policija je njegove prijetnje ozbiljno shvatila, ali i oni kojima su upućene.

Prijeti mu zakon do tri godine

"Uglavnom su to ljudi koji nisu na teritoriju Republike Hrvatske, koji su tako hrabri preko društvenih mreža. Ovdje prvi put imamo jedan posve, možda i prvi put jedan kontekst priče gdje je čovjek imenom i prezimenom predstavljen", komentirao je Penava.

Za objave je rekao da se ne sjeća, a za pištolj da se iz njega ne može pucati. "Pa za ta dijela propisana kazna zatvora je tri godine", kaže Miličević.

Odvjetnik koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti kaže kako će tek sutra obaviti razgovor sa svojim branjenikom.