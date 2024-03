JEDINSTVENA PRILIKA / Fotograf Damir Hoyka mladima pokazao trikove: 'Fotografija nije samo kliknuti. Treba razmisliti, prepoznati'

Četiri studenta i jedan srednjoškolac dobili su zadatak napraviti najbolju fotografiju. Sve se to odvilo pod budnim okom poznatog fotografa Damira Hoyke. Bila je to jedinstvena šansa jer su, od 60 prijavljenih, priliku dobili upravo oni. Dva ih je sata učio kako nadograditi svoje fotografsko znanje. Radionica se odvijala u šetnji Zagrebom tijekom koje su kandidati fotografirali prirodu. Dobivali su kritike, ali i pohvale, a sve to s ciljem da se u mladima zapali iskra za fotografiju. Više pogledajte u prilogu reporterke RTL-a Danas Lucije Ptičar.