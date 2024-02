Dobre vijesti dolaze iz Porezne! Oni koji uglavnom uzimaju, sada će nešto i dati. Posljednji dan veljače zadnji je dan za podnošenje prijava za povrat poreza, no zadnjih nekoliko godina većina obračuna ide automatski.

26-godišnja Ivona i više od 180 tisuća mladih do navršenih 30 godina uskoro na svojim računima mogu očekivati povrat preplaćenog poreza, kojeg se država odrekla. "Prošle godine sam dobila 800 eura što je jako dobra i lijepa cifra, jer svaki euro dobro dođe i ove godine će isto dobro doći za krpanje budžeta i za neke dodatne troškove koje želimo ostvariti, a ne možemo redovnim prihodima", kazala je Ivona Šimunović iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Onima do 25 godina vratit će se cjelokupni plaćeni porez, a onima između 26 i 30 godina polovina, pa će joj ove godine povrat biti upola manji. "Mislim da će to ostati za ljetovanje, da ćemo to potrošiti negdje u kolovozu, dečko i ja", kaže.

Povrat poreza, ove će godine sjesti na račune više od 700 tisuća građana. "Povratu porezu se raduju i svi oni koji su ostvarili pravo na osobne odbitke koje možda nisu koristili tijekom godine, pa će ih iskoristiti po godišnjem obračunu. Oni koji će preraspodijeliti djecu, kada govorimo o roditeljima, kako bi ostvarili bolji porezni tretman“, ističe porezni savjetnik Ivan Čevizović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samo lani, država je isplatila 260 milijuna eura. "S tim da ih je mlađih od 25 godina bilo oko 69 tisuća i tu je vraćeno oko 48 milijuna eura, dok je onih između 26 i 30 godina bilo oko 111 tisuća i tu je vraćeno 69 milijuna eura“, kazala je za RTL Danas Nada Pavlinić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave.

Porezna uprava izvijestila je kako očekuje da će većina povrata poreza građanima po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2023. godinu u posebnom postupku biti izvršena do kraja svibnja 2024. godine, dok će po obračunu u redovnom postupku započeti tijekom lipnja. Povrati će se izvršavati onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, i to prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja, dodaju iz PU. Za većinu građana se provodi posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a po službenoj ga dužnosti provodi Porezna uprava na osnovu podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, dio poreznih obveznika obvezan je podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za proteklu godinu (obrazac DOH), i u tom su redovnom postupku dužni prijavu za 2023. podnijeti najkasnije do 29. veljače ove godine. Godišnju poreznu prijavu, napominju iz Porezne, obavezno mora podnijeti: porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, ali i porezni obveznik - rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

Potpuno ili djelomično oslobađanje mladih od plaćanja poreza na dohodak demografska je mjera njihova zadržavanja u zemlji. Iz Mreže mladih, upozoravaju – to nije dovoljno. "Na žalost, ta mjera koliko god bila pozitivna neće omogućiti mladima da nađu novi stan, neće im omogućiti kreditnu sposobnost. Tu mjeru više vidimo kao neki šlag, ali nedostaje cijela torta koja bi omogućila mladima da doista ostanu u Hrvatskoj", kazao je za RTL Danas Josip Miličević, glavni tajnik Mreže mladih Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na stranicama Porezne uprave postoji informativni kalkulator pomoću kojega možete izračunati koliko okvirno povrata poreza možete očekivati. Pronađite ga OVDJE.