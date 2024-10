PLJUŠTE OPTUŽBE / Povlašten stan, neplaćen namještaj i milijuni za polikliniku: Primorac o 'grijesima' iz prošlosti

Datum predsjedničkih izbora još nemamo, ali pretkampanja sve je žešća. Pljušte optužbe na račun HDZ-ovog kandidata - od stana koji je otkupila njegova majka do presude za uređenje kabineta dok je bio ministar. No ni on ne ostaje dužan onima koji ga prozivaju. Više u priči RTL-ove reporterke Petre Mlačić Vučemilović-Jurić