Rast gospodarstva / Potrošnja građana podignula BDP, no imamo drugi problem: 'Moramo povećati izvoz'

Hrvatsko gospodarstvo nastavlja rasti, i to treću godinu zaredom. Rezultat je to rasta potrošnje kućanstva, ali i rasta plaća, uz nastavak investicija. Najveći doprinos rastu BDP-a dali su građani i njihova osobna potrošnja. Vlada zasluge pripisuje sebi. 'Naš rast od 2,8 posto je pet puta viši od prosjeka Europske unije i Euro područja', rekao je premijer Andrej Plenković. Za dobre rezultate, osim rasta potrošnje kućanstava, zaslužna je i dobra turistička sezone, ali i novac iz Europskih fondova. 'To su sve faktori koji neće trajati vječno. Ono što nas trenutno treba brinuti je gubitak konkurentnosti', upozorava Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a. Više pogledajte u prilogu RTL-ovog reportera Marka Šiklića.