TKO PRVI NJEGOVA DJEVOJKA / Potpisati se možete svim kandidatima, ali samo se prvi računa. Znate li o čemu je riječ?

Sutra stupa na snagu Vladina odluka o raspisivanju predsjedničkih izbora pa su potencijalni kandidati od petka u akciji. Čeka ih prikupljanje potpisa, a upravo tih 10 tisuća čine razliku od potencijalnog do službenog kandidata. Većina ih planira brzopoteznu mobilizaciju građana, no neki će na broju potpisa, bildati mišiće. No do tih 10.000 pravovaljanih, moraju svi koji žele u predsjedničku utrku. Predsjednik s prikupljanjem potpisa kreće u petak iz Čakovca uz podršku SDP-a, plan je prikupiti ih što više i predati već početkom idućeg tjedna. Dragan Primorac u prikupljanje potpisa s volonterima kreće iz Zagreba. Puno je teže onima koji nemaju potporu stranke. Marija Selak Raspudić najavljuje interaktivnu kampanju. Obrazac za prikupljanje potpisa Državno izborno povjerenstvo objavit će sutra u ponoć. Svaki birač može dati potpis samo jednom kandidatu. Više u prilogu Dajane Šošić...