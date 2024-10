Postoji nekoliko preduvjeta da se Kajtazija pozove na obavijesni razgovor: Nisu još ispunjeni

Policija i DORH provode izvide zbog navodnog nasilja Veljka Kajtazija nad predsjednicom romske Udruge Kali Sara. On zbog nasilja više nije počasni član romske udruge i mora iz nje iseliti. On sve negira i najavljuje tužbe. Slučaj prati reporterka Katarina Brečić koja zna kada će sam Kajtazi dati svoj iskaz i treba li mu Sabor prije skinuti zastupnički imunitet.

"On bi svoj iskaz teoretski mogao dati sutra ili za trideset dana nema jasno definiranog roka, ali postoje određeni preduvjeti koje treba ispuniti. Jedan od njih je da je Suzana Krčmar predsjednica udruge Kali Sara u Općinskom državnom odvjetništvu potpisala prijedlog za kazneni progon. Ovo nije nešto što se goni po službenoj dužnosti. Iz Općinskog državnog odvjetništva nisu se oglašavali, a nije ni običaj ada se provode izvidi. Suzana Krčmar nije htjela razgovarati s nama, ali njezina suradnica nam je rekla da je jučer bila na policiji, a danas u DORH-u i da je njima rekla isto što je rekla i u udruzi, a to je da je Kajtazi nasrnuo na nju fizički", izvjestila je Brečić.

Pojasnila je i što je još potrebno kako bi Kajtazi stigao na obavjesni razgovor.

"Drugi preduvjet za obavijesni razgovor s Kajtazijem jest da se tužiteljstvu obrati Sabor i Mandatno imunitetnom povjerenstvu, ali tamo kažu da im se nitko dosad nije javio. On je saborski zastupnik on ima svoj imunitet koji ga štiti od kaznenog progona pa je i to preduvjet koji treba ispuniti. Ova priča još nije razjašnjena. U proteklim danima smo vidjeli svjedoke koji su radili u udruzi kako istupaju na RTL-u i tvrde da se fizičko nasilje dogodilo. Objavili smo i audiosnimku snimljenu nakon napada na kojoj Suzana Krčmar govori da nitko ne prijavljuje. Čuli smo danas Kajtazija koji tvrdi da na nju nije nasrnuo", pojasnila je reporterka.

