DODATNA RADNA SNAGA / Poslodavci će u sezoni tražiti strane radnike: 'Od njih ne treba bježati'

Samo u siječnju ove godine izdano je nešto više od 14 200 dozvola za rad i boravak stranih radnika. Hrvatska ih treba više nego ikada, posebno u sezoni. Sve je više Nepalaca i Indijaca, bez kojih poslodavci ne mogu, ali često ih iskorištavaju. Novi Zakon to bi trebao promijeniti. Strani radnici u lovranskom hotelu smješteni su u hotelskim sobama. Dakle, svatko ima svoju sobu, a doručak, ručak i večera su besplatni isto hotelski. To je jedan od dobrih primjera. 'Od stranih radnika ne treba bježat, strani radnici plaćaju poreze Republici Hrvatskoj i oni će se s vremenom isfiltrirati. Ono što valja to će ostati', poručio je Anto Rukavina, direktor hotela u Lovranu. Priča reporterke RTL-a Ide Balen.