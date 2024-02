Stiže li s novim cijenama goriva i val poskupljenja, prije svega u prijevozu?

Nafta je oštro poskupjela, a sutra će i gorivo. Što će to značiti za cijene u prijevozu, za RTL Danas otkrio je Ivan Leskovar, član Upravnog odbora Udruge Autobusi.hr.

Što će ovo značiti za prijevoznike?

"Poskupljenje goriva, jedno u nizu sad, samo je jedna mala stavka koja opterećuje nas prijevoznike. Ono što se dešava sad nakon korone, kad smo znali da je prijevoz putnika najpogođenija grana, je to da je prijevoz putnika postao sezonalan posao više nego ikad. Posla gotovo i nema. Mi se suočavamo s čitavim nizom problema na koje upozoravamo svih ovih godina. Pod broj jedan, to je nedostatak radnika, vozača. Ne postoji nikakva nacionalna strategija koja bi trebala postojati. Država ne brine o tome kako ćemo mi doći do vozača. Ne provode se školovanja. Također, na redovnim linijama svjedočimo padu broja putnika. Nekakve su procjene da smo došli do 60 posto prijašnjih rezultata. Ono što se dalje dešava, a pisali smo i bivšim ministrima, mi smo jedina zemlja u Europi uz Dansku za koju znamo da ima punu stopu PDV-a na usluge prijevoza putnika."

Znači, gorivo je tek na trećem mjestu?

"Da, zanimljivo, stavka koja nam je najveći trošak u našem poslovanja je tek na trećem mjestu problema. Mi u ovom trenu poslujemo potpuno u minusu. Mi smo u negativi svih ovih mjeseci, pogotovo u zimi."

Poskupljenje znači nije opcija?

"Mi kad poskupljujemo svoje usluge, svoje cijene, oni se direktno tiču krajnjeg korisnika. Mi imamo cijene karte i imamo relaciju tu i tu. Sve naše karte su sada u cijenama koje ne zadovoljavaju naše potrebe, a opet razumijemo da je ljudima to skupo."

Hoće li doći do poskupljenja?

"Moguće, iako kažem, to poskupljenje neće anulirati sve probleme koje sada imamo."