MALIŠANI ODUŠEVLJENI / Na druženju s kraljevskim pitonom i bradatom agamom: Biste li se vi usudili? 'Jedva smo dočekali'

Bojite li se gmazova? I sama pomisao na njih mnogima izaziva strah i nelagodu. No, u većini slučajeva razloga za to nema. U to su se uvjerili posjetitelji osječkog zoološkog vrta i pobijedili strahove od zmija i guštera