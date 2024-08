'KONAČNO SE VIŠE PRIČA O TOME' / Policija ulovila skoro 20 tisuća pijanih vozača ove godine. Prošle godine bilo ih je i više!

U prvih sedam mjeseci ove godine policija je otkrila 19.572 pijanih vozača za volanom. Lani ih je bilo 800 više - 20.391. U cijeloj prošloj godini vozača pod utjecajem alkohola zaustavljeno je više od 35 tisuća s time da tu nisu ubrojeni slučajevi koji su sudjelovali u prometnim nesrećama. 'Taj bro je prema našim podacima u blagom porastu, nije to ništa ekstremno. Ali, sad se konačno malo više priča o toj problematici došlo je do ljudi da je vožnja u pijanom stanju opasna. Alkoholizirani vozači u odnosu na prošlu godinu se razlikuju u sedam do osam nesreća', rekao je Josip Džaja, pomoćnik načelnika II. postaje prometne policije Zagreb.