IMAMO IZRAČUN / Pogledajte koliko će narasti računi za plin i struju nakon vladine subvencije

Ministar financija potvrdio je ono što je RTL još prošlog tjedna objavio. Cijene struje i plina rast će 10 do 15 posto. Od 1. listopada cijena struje i plina rast će i javnom sektoru i građanima i malim poduzetnicima. No ne dramatično, kaže ministar financija. Pa je potvrdio ono što je RTL ranije doznao - u kojem postotku rastu računi za energente. Kada bi cijena narasla za 15 posto, to bi značilo 495 eura, odnosno 65 eura više na godinu. A zašto vlada smanjuje subvencije? Zato što će cijene energenata u dužem razdoblju bit visoke, objašnjava Primorac. Sindikati se s time ne slažu i očekuju od vlade subvencije u punom iznosu. Izračun novih računa ima Katarine Brečić...