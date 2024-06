UŽAS KOD OBROVCA / Poginulo dijete (9), troje ozlijeđeno. Očevidac: 'Žena zapomaže, dijete nepomično leži. Strašno za gledati'

Strašna tragedija kod Obrovca jučer oko 18 sati. Život je izgubilo devetogodišnje dijete. Pored automobila, kojim su putovali državljani Češke došlo je do aktiviranja za sada nepoznatog eksplozivnog sredstva. Ono se prethodno nalazilo u automobilu, kojim su Česi putovali, a zaustavili su se zbog kvara uz županijsku cestu, na području mjesta Bilišane. Dvije žene i jednog muškarca hitna je prevezla u Opću bolnicu Zadar. Muškarac je nakon pružene pomoći otpušten na kućnu njegu, a Čehinje su i dalje u bolnici. Tragediji su svjedočili mještani: "On je pokazao da je pogledao motor nešto, haubu i da se začulo bum eksplozija i pokazao u pravcu djeteta Strašno je to bilo za gledati. Žena je jedna ležala, zapomagala, dijete je ležalo nepomično i ova druga žena je isto zapomagala, ma strašno", kazao je Slobodan Olujić iz Bilišana