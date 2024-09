Leon Lučić napravio cirkus u sudnici: Zažmirio, zijevao, nervozno se vrpoljio na stolcu

Četiri i pol godine od uhićenja počelo je suđenje bivšem policajcu, poznatijem iz serije Krim tim 2 - Leonu Lučiću. Sudi mu se jer je s dvojicom bivših policajaca pokušavao iznuditi jednog zaprešićkog poduzetnika i to za 100 tisuća eura.

Prije desetak godina bio je totalna zvijezda, glumio je policajca koji lovi lopove. Leon Lučić danas je u stvarnom životu na optuženičkoj klupi. I to zbog ozbiljnog pokušaja iznude od zaprešićkog poduzetnika. Lučić je, sumnja se, sve osmislio s bivšim specijalcem Darkom Purgarom. "Predstavljao se lažno kao policija, da on ima neke dokaze protiv mene, da će me strpat u zatvor, da će mi upoznat obitelj ovako i onako ako ne donesem sto tisuća eura", ispričao je Mario Dražić, poduzetnik iz Zaprešića.

Sve se odvijalo u siječnju 2020., a zaprešićki poduzetnik o svemu je obavijestio i policiju s kojom je pripremana klopka. Mjesto susreta bio je 29. kilometar autoceste, kod Draganića. Kod nadvožnjaka je na kraju izbila tučnjava, nakon koje su svi završili u bolnici, neki s teškim ozljedama. O cijeloj operaciji iznude postoji i snimka koju je RTL objavio još prije 4 i pol godine… Uz nju, o svemu postoje i SMS poruke. Leon Lučić s modricama na glavi tada je priveden pred suca šaljući poljupce, ali i vrijeđajući novinare.

Leon Lučić danas nikakvu obranu nije iznosio. Tijekom cijelog suđenja, imao je zatvorene oči, često zijevao, vrpoljio se na stolcu i nervozno okretao glavom. Zbog kaznenog djela iznude prijeti mu i do 12 godina zatvora, za nanošenje teških tjelesnih ozljeda još 5.

