Ljubitelji odlaska u prirodu, oprez! Ovo je doba godine kada napadaju krpelji. Idu i na ljude i na životinje, a iako ubod nećete osjetiti, nametnici su to koji prenose opasne bolesti.

Krpelji su u ovom dijelu godine najaktivniji. "Oni vrebaju, zapravo kao da mašu s prvim parom nogu. Nalaze se na niskoj vegetaciji, to su trava i grmlje visine do 80-ak centimetara. Krpelj neće letjeti, neće se baciti, ali kada vi očešete travku on će prihvatiti i brzo će krenuti potražiti mjesto gdje je mekša koža, gdje je sakriveno i gdje se može prihvatiti. On ima usne organe koji izgledaju kao škarice kojima zareže kožu i ima jedan središnji neparni organ kojim se zabuši u kožu", kazala je za RTL Danas profesorica na Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tatjana Živičnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izlučuje lokalni anestetik, pa to nije bolno. Izlučuje jednu vrstu veziva takozvanog cementa i tu započinje hranjenje koje traje i do tjedan dana. Što se dulje hrani, to je veći. Kad je sitan, kada je gladan veličine je vrha glavice šibice, međutim nasisana ženka je veličine boba", rekla je Živičnjak.

Kako ga ukloniti?

Nametnika je lakše ukloniti, ako se ranije uoči. Marijan Kos iz Zagreba uočio ga je na podlaktici. "Primijetio sam ga kasnije, kosio sam travu oko kuće. Ima ih jako puno", tvrdi. "Uspio sam ga sam izvaditi, bez ikakvih problema. To sam napravio s pomoću alkohola", zaključuje Kos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Alkohol, ulje i lak najveće su greške, upozoravaju stručnjaci. Dovoljna je samo pinceta. "Mazanje s benzinom, petrolejom što se prije govorilo, nikako se ne preporučuje. Idealno ga je primiti i izvući van, ako ostanu usni organi neće se ništa dogoditi, neće doći ni do kakvog jačeg prijenosa jer se slinske žlijezde krpelja nalaze u njegovom tijelu", govori profesorica Živičnjak.

"Nikakvo ulje, ništa što njega potencira da povrati sadržaj i slinu i time potencijalno prenese neki od uzročnika", kaže infektolog u Klinici za zarazne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Viktor Kotarski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najčešće prenose lajmsku boreliozu

Najčešće prenose lajmsku boreliozu, bakterijsku bolest koju karakterizira pojava crvenila na koži. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, samo ove godine u Hrvatskoj registrirano 39 slučajeva. Usporedbe radi, 2023. godine prijavljen je 271 slučaj. "Znalo je biti da u jednoj smjeni u hitnoj bude po 5 do 6 bolesnika s ranim lokaliziranim oblikom lajmske bolesti.

"Ljudi to primijete nakon nekoliko dana ili tek mjesec dana nakon ugriza krpelja i vrlo često ljudi uopće to ne primijete da su imali ugriz krpelja i onda dođu svom doktoru", ističe infektolog Kotarski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puno opasnija, ali srećom i puno rjeđa je krpeljni meningoencefalitis. Lani je bilo devet takvih slučajeva. Do nje će doći samo ako vas ugrize zaraženi krpelj.

"Kod mlađih ljudi bude "samo" meningitis, imaju glavobolju i temperaturu i oni uglavnom nemaju neurološka oštećenja. Kod starijih ljudi je veća vjerojatnost da uzrokuje encefalitičke forme, odnosno da udari na sam mozak. Od dezorijentiranosti do motoričkih ispada, slabost ruku i nogu. U najtežim slučajevima postoji čak i potreba za mehaničkom ventilacijom i prijem u jedinicu intenzivne medicine, to je rijetko, ali se događa", upozorava za RTL Danas infektolog Kotarski. Za krpeljni meningoencefalitis nema lijeka, ali postoji cjepivo koje se preporučuje lovcima, ribičima, planinarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krpelji su u našem podneblju aktivni tijekom cijele godine, naglašava profesorica Živičnjak i dodaje: "Nisu mrtvi, ali nisu aktivni kada je temperatura ispod nule, odnosno ispod osam stupnjeva, tada nisu aktivni. Nisu aktivni usred ljeta, tada se ponašaju kao usred zime, skrivaju se uz korijen biljaka u tlu da se zaštite jer su jako osjetljivi na isušivanje."