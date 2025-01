'SVI SU IM KRIVI' / Počela druga runda tvrde kohabitacije: Plenković odbio Milanovićev poziv na suradnju

Druga runda tvrde kohabitacije, počela je s Milanovićeve strane pruženom rukom. On je jučer u svom govoru govorio o ovlastima. Rekao je da su u vanjskoj politici on i premijer ravnopravni. Ali kaže, kada se govori o vojsci, tu sam ja glavni. I mene se tu pita. Aludirao je i na izmjene Zakona o obrani za koje Zoran Milanović kaže da mu Vlada Andreja Plenkovića želi smanjiti ovlasti. Milanović kaže ne želim nove ovlasti, ali koje imam ne želi da mi se diraju. To je prva reakcija bila Zorana Milanovića. Čuli smo s druge strane, danas odgovor Andreja Plenkovića, koji očito ne prihvaća Milanovićevu ruku i koji je ovu njegovu ponudu nazvao PR potezom. Više pogledajte u prilogu