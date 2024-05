LOV NA RUKE / Pavliček: 'Sezona lova je krenula. Prva lovina Andreja Plenkovića je Vesna Vučemilović'

Dok se pokušava doći do ključnog broja 76, premijer Andrej Plenković uvjerava da teoretski imaju 83 ruke. Već se danima neslužbeno spominje da je Vesna Vučemilović spremna podržati Vladu HDZ-a i Domovinskog pokreta, ali ona sama to i dalje jasno ne potvrđuje. No, podnijela je ostavku na mjesto članice Predsjedništva i Glavnog odbora stranke Hrvatski suverenisti. Za RTL pak tvrdi da ostaje u stranci, iako se predsjednik stranke ne slaže. O političkom preslagivanju i dogovorima u pokušajima da uhvate dovoljno ruku za Sabor, pogledajte više u u prilogu reporterke RTL-a Danas Dajane Šošić