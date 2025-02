Sad je 40 eura po kg, a uskoro bi mogao biti kao suho zlato. Što se događa s paškim sirom?

Na otoku Pagu poznatom po soli, janjetini i siru janjenje ovaca krene ranije nego na kopnu, pa su Pažani uvijek prvi kretali s prodajom janjaca i sirenjem. Ranije bi se brzo rasprodali mladi janjci kako bi se ovce duže muzle, ali neki ovčari odustaju od toga.

Ovaca je na otoku jednako, ali sira manje. I kada pada kiša i puše jako jugo do ovaca se mora kad se janje. Ovo je doba godine kada je na Pagu najviše posla oko stada.

"Janjidba počinje tamo negdje prije Nove godine i traje negdje do sredine veljače. Dnevno na početku bude po par komada janjaca, a što ide sezona, sve više i više. Ujutro se dođe, nahrane se ovce, onda se skupe u tor i onda se muze ujutro i popodne", kaže radnik na farmi ovaca Marko Bobić.

Oko mužnje se treba prilično namučiti pa sve više stočara, na otoku koji živi i od turizma, polako odustaje od nje. Na Pagu je 35 tisuća ovaca što je čak pet puta više nego ljudi. Posljednjih godina stada se nisu smanjila, ali je primjetno da je manje pomuzenog mlijeka iako je mlijeko čak tri eura po litri, ali je janjetina isplativija.

Paški sir bi uskoro mogao biti još skuplji

Ona je trenutačno 20 eura po kilogramu. A to vodi i manjoj količini cijenjenog sira kojemu je proizvodnja ograničena, a potražnja veća od ponude, pa će kilogram paškog sira u budućnosti možda biti i skuplji od sadašnjih 40 eura.

"To nije nimalo lak posao i velika je obaveza. Vi ste jednostavno vezani za otok tih 6 mjeseci. Stariji ljudi polako odustaju zbog godina, a mlađi se ne odlučuju nastavljati tu obiteljsku tradiciju", kaže predsjednica Udruge proizvođača paškog sira i voditeljica marketinga najveće otočne sirane Martina Pernar Škunca.

Za kilogram sira potrebno je oko sedam litara mlijeka.

"Trenutačno imamo nekih 700 litara, a to je negdje 45 do 50 sireva, a u špici sezone imamo 1500 do 2000 litara, a to je otprilike oko 100-110 komada sira", pojašnjava voditelj proizvodnje u sirani u Pagu Tvrtko Čeko.

Najveća paška sirana ima oko tri tisuće ovaca i 20 pastira na četiri lokacije na otoku. Njihove ovce daju im 15 posto potrebnog mlijeka u proizvodnji, pa ostatak otkupljuju od otočnih kooperanata s kojima surađuju čak i više od 40 godina.

"Imamo najvišu cijenu ovčjeg mlijeka igdje. Mislim da paški sir, odnosno taj težak posao to i zaslužuje. I kad ljudi kažu da je paški sir skup, nije on skup zbog tih svojih brojnih medalja i zato što smo se mi razmazili tim medaljama, nego je skup zato jer je jako skupa njegova proizvodnja - smatra predsjednica Udruge proizvođača paškog sira.

Godišnje na Pagu tri veće sirane i 10-ak OPG-ovaca proizvede 150 tona certificiranog paškog sira. Ove će godine eksperimentalno neki od njih manjak radnika pokušati nadoknaditi muzilicama.