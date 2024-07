Uz glasanje cvrčaka, pod borovima uživaju sretnici koji su se dokopali mora. Špica sezone je počela, ovaj je vikend donio prve velike ljetne gužve.

Nijemci su najbrojniji. Mario Heinzel s obitelji dolazi šesti put: "Uvijek je lijepo, lijepo je more, klima. Praktično nam je doći kamperom i, da budem iskren, nije znatno skuplje nego u drugim zemljama".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Taj isti kamp u Omišlju slovenska obitelj posjećuje više puta u godini. Putovali su u Italiju i Grčku, ali kažu - nigdje im nije kao u Hrvatskoj.

"Jer ima najljepše more na svijetu. Dobre su cijene, kao i u Sloveniji, nema neke razlike. Grci su jeftiniji, ali kao što sam rekao to vaše more, plaže i to sve, ljudi, to se meni ne može uspoređivati s Hrvatskom", kaže Marko Tomič.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U kampu s pet zvjezdica u Omišlju parcela za kamper stoji 40 do 90 eura ovisno o blizini mora, mobilna kućica 250 do 390 eura na dan. Oko 5 posto skuplje no lani.

"Sedmi mjesec, za sada smo na istim brojevima kao prošle godine, ali kako ide mjesec prema kraju bit ćemo u lijepom plusu, rekli bismo. Parcele za kampere trenutno su nam u potpunosti popunjene, od 120 mobilnih kućica 110 ih je puno“, kaže nam Valentina Kožarić, voditeljica recepcije kampa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok jedni uživaju u miru i tišini svojih terasa ispred mobilnih kućica, druge oduševljava šušur na bazenu. Velik je i prepun djece.

Lena Dankić koja je iz Rijeke iz vode nam poručuje: "Najljepše godišnje doba mi je ljeto jer mogu jesti sladoled i kupati se".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogi se žale da su cijene u Hrvatskoj paprene.

Njemica Karina, koja se s djetetom kupa u velikom bazenu u kampu kaže nam kako su se planovi njezinih prijatelja promijenili: "Putovat će manje u Hrvatsku jer nije tako jeftino kao prije deset godina".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nigdje na svijetu cijene nisu kao prije deset godina, pa ni u Njemačkoj. Istina je da u Hrvatskoj nije lako skrpati novac za godišnji, ali može se pronaći smještaj za pristojan novac. Apartman velik 60 četvornih metara, za četvero u Malinskoj oglašen na internetu košta 120 eura na noć što je 30 eura po gostu.

Vlasnica Katarina Krčmar nam pokazuje: "Taj apartman ima kuhinju s dnevnim boravkom, samo to je 30 kvadrata, ima dvije spavaće sobe, svaka ima svoju kupaonu, ima prekrasnu terasu koja ima lijepi pogled na more".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Besplatan parking, namještena kuhinja, u hladnjaku goste čeka pivo, voda i boca vina za prvu večer. Do plaže mogu pješice.

Katarina se turizmom bavi pedeset godina pa zna da nam dolazi manje gostiju kad je europsko ili svjetsko prvenstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lipanjski minusi će se, vjeruje nadoknaditi: "Gosti koji su mi došli iz Austrije, Njemačke, Češke rekli su da kod njih pišu novine da je Hrvatska jako skupa i da je more jako, jako prljavo i da se u njemu uopće ne mogu kupat i neka ne idu u Hrvatsku, nek idu u Albaniju, Tursku i Grčku!"

Sada smo na 870 tisuća turista, lani smo do milijun na dan, dobacili 18. srpnja tako da uskoro očekujemo novi turistički rekord.