Kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić i Josipa Pleslić ex Rimac snimljeni su na kavi 2015. godine. A od 2016. do 2020. su se dopisivali, a prepisku je objavio Jutarnji list.

Turudić je godinama tvrdio, pa i sada za Hinu, da nisu prijatelji. Odnosno, da su dobri, ali ništa posebno.

"Susreli smo se više puta iz raznih razloga. Jedanput me je tražila da joj pribavim neki pravilnik, poslovnik, neki javni dostupni dokument. Kad je počela govoriti o konkretnom predmetu, rekao sam joj da ne želim razgovarati", tvrdi Turudić.

No, do sada je javno potvrdio samo jedna susret i to onaj na županijskom sudu u siječnju 2020.

"Govorio sam istinu kada sam govorio o tom susretu s gospođom Rimac, zaboravio sam kakao se danas preziva. Ovo je bilo kada sam je primio kao predsjednik suda na njezin zahtjev u javnom prostoru koji je posjet registriran. Ne vidim što je tu sporno", ranije je tvrdio Turudić.

Jesu li razgovarali o slučaju brata Milenka Bašića, s kojim se taj dan također dopisivala i s kojim će nešto kasnije biti uhićena u aferi Vjetroelektrane, javno nije htio reći.

"O tome što me pitala ne znam jer kada sam je pitao radi li se o tvom predmetu, ona je rekla ne, a ja razgovor je završen. To je sve što mogu reći", prethodno je kazao Turudić.

Bivša državna tajnica koju je RTL-ova kamera u subotu snimila na Festi svetog Vlaha, u nedjelju se oglasila preko odvjetnika koji kaže da u porukama nema ništa sporno i da služe medijskoj senzaciji.

Turudić tako opisuje i vožnje sa Zdravkom Mamićem o kojim je jučer javno progovorio predsjednik Zoran Milanović. Tvrdeći da s tim teretom Turudić ne može doći na čelo DORH-a.

"Skrivali su se pod okriljem novi, na tajnim mjestima, vozili se", istaknuo je Milanović.

Komentirajući njegove izjave, Turudić kaže da se jasno vidi strah kod Milanovića. "Ne znam čega se on boji, ne znam na što cilja, ali očigledno to je strah koji se može opipati", poručuje.

Iz vlade i HDZ-a danas vlada zavjet šutnje. Oglasio se jedino Vrhovni sud koji će provjeriti Turudićeve navode oko kontakata i poruka. Nakon toga donijet će odluku ima li elemenata za stegovni postupak protiv još uvijek aktualnog suca Visokog kaznenog suda koji se nada poziciji prvog čovjeka DORH-a.

