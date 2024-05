MOST PREKO CETINE / Otvoren Omiški most! Neki slave zbog rasterećenja gužve, a neki su zabrinuti: 'Ovi gore će se buniti, bit će tu problema'

Prije više od godinu dana spojen je most preko rijeke Cetine u Omišu. Iako je njegovo puštanje u promet bilo najavljeno za kraj veljače, rokovi su se pomaknuli i most bi sutra konačno trebao biti pušten u promet. Paralelno s njim gradi se i cesta koja bi trebala smanjiti velike gužve u ljetnim mjesecima na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša. No, neki građani omiškog zaleđa brinu i hoće li se otvorenjem mosta i ceste - veliki promet preliti prema njihovim mjestima što donosi nove muke i opasnosti. 'Ovi gore će vam se buniti puno. Bit će tu problema. Ovaj cijeli đir kad se bude obilazilo sto posto. Ja tu dosta idem jer u Splitu radim i znam kakve su gužve i kontrole tako da je upitno koliko će to pomoći dok se ne riješi cijela ova zaobilaznica', rekao je Zoran Jurčević iz Omiša. Više pogledajte u prilogu reportera Rade Županovića.