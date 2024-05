U ponedjeljak, u 12.30 u promet se pušta most u Omišu. Ali postoje određeni problemi - namijenjen je prosvjed zbog ceste na koju će se sav promet iz tunela sliti, a na mostu je u nedjelju bio RTL-ov reporter Rade Županović s Josipom Škorićem, predsjednikom uprave Hrvatskih cesta.

"Čekali smo ga dugo, zbog svega što se događalo tijekom gradnje. Trebalo je uskladiti staru trasu koja je izgrađena 2013. s novim propisima. Imali smo četiri tehnička pregleda i od sutra smijemo pustiti u promet", rekao je Škorić. Razlog kašnjenja nije bio vjetar, te za njega nije namijenjena zaštita. Jedini problem je bilo uskladiti most s ambijentom kanjona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stavit ćemo meteorološku postaju na most, snimat ćemo podatke i ako bude potrebno, stavit ćemo i zaštitu od vjetra", objašnjava. Od ponedjeljka više neće biti moguće šetanje po mostu kao i do sada. Most se otvara u 12.30, a do tada ljudi građani mogu doći i slikati se za uspomenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa