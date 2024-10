NOVI MANEVAR MILANOVIĆA / Kundid u kazni ili otet kao što Anušić tvrdi? Evo što on misli o slanju vojnika

Novi manevar Ureda predsjednika. Tvrde da odluka o slanju dvojice časnika u Njemačku, u sklopu misije za Ukrajinu, sadrži povjerljive podatke. Tražili su da se sjednica saborskog odbora zatvori za javnost, no to se nije dogodilo. Održana je i to ponovno bez načelnika glavnog stožera kojem je predsjednik zabranio dolazak. Ponovno. No Kundidov stav o misiji konačno znamo. Još jedna sjednica bez Tihomira Kundida - kojem je Milanović opet zabranio dolazak. No, ovaj put je vladajući nisu napustili. Više u prilogu Dajane Šošić...