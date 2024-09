Oštre kritike zbog smrti pomoraca. Butković priznao grešku: 'Nisam otišao. Bio sam šokiran'

Što je dovelo do tragedije na Malom Lošinju i tko je za to odgovoran još uvijek nije razjašnjeno. Gotovo dva i pol sata trajala je sjednica saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o stanju u Jadroliniji. No, predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta poručio je da ne može ništa otkrivati dok ne završe istrage.

U tijeku su čak dvije, jednu provodi DORH u kojoj se propituje kaznena odgovornost, te ona Agencije za istraživanje nesreća u prometu, zajedno s Ministarstvom mora, koja može potrajati i 12 mjeseci. U raspravi o uzrocima i okolnostima nesreće, ministar Oleg Butković je i priznao kako je pogriješio jer nakon pogibije tri pomorca nije odmah otišao na mjesto nesreće.

"Tu sam napravio sam pogrešku, ljudsku i političku, trebao sam odmah dolje, nisam otišao, bio sam šokiran. Ja sam završio Pomorski fakultet i to mi je dosta sve skupa bilo stresno, prolazim vrlo stresno razdoblje i da mogu nešto promijeniti bih promijenio, otišao bih dolje. Jedan od razloga zašto nisam dao ostavku, jer sam i o tome razmišljao, i razmišljam, je to da želim da se sazna i ovo dovede do kraja, što se tu dogodilo", kazao je Butković.

"Radimo internu istragu, što se tiče te tragične nesreće, sugerirano nam je da s ničim ne izlazimo van dok ne završi službena istraga i jedino to mogu reći oko svega toga", kazao je šef Jadrolinije Sopta.

"Priča se g. Sopta, da vam je najbolja referenca košarkaška lopta. Da igrate basket s premijerom. Pa kako je rampa i košarkaški termin, kad vam već ove rampe padaju, mene zanima jeste li premijeru digli rampu", kazao je Arsen Bauk.

