'A ULAGANJE U ORUŽJE?' / Anušić uputio oštre kritike EU: 'Novci se dijele na zaštitu maslačka na livadi...'

Europa vodi ružičastu politiku, nosi ružičaste naočale i ne razmišlja o sigurnosti i kupovini oružja - riječi su to ministra obrane Ivana Anušić, koje je iznio prije dva dana na tribini u organizaciji Hrvatskog diplomatskog kluba. Zanimljivo je da je MORH uopće nije izvijestio o ministrovim oštrim kritikama na račun Europske unije, već su tek priopćili da je rekao da će nastaviti ulagati u vojsku, jer to je ulaganje u mir. Anušić je također poručio da je Mađarska jednako opasna kao i Srbija. Svoje riječi danas nije htio pojasniti, no potpredsjednik Vlade Bačić kaže da je razgovarao s njim. Više pogledajte u prilogu