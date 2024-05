Imate viška novca i bilo bi ga zgodno okrenuti? Od sutra opet imate priliku upisati trezorske zapise odnosno uložiti u državne vrijednosne papire. Riječ je o najsigurnijem ulaganju na tržištu zbog čega se i ovaj put očekuje dobar odaziv. "Uložit ću u trezorce. Jako su pozitivna iskustva i sam mehanizam ulijeva jako veliko povjerenje što se tiče ušteđevine i investicija", rekla je Croatiana.

Gospođa Croatiana među 118 je tisuća građana koji su dosad uložili u državne vrijednosne papire. Od sutra na šalterima FINA-e i putem platforme e-riznica počinje treći krug upisa trezoraca. "Očekujemo dobar odaziv pogotovo imajući u vidu depozitnu bazu stanovništva", rekao je Davor Zoričić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Građani u bankama drže 37 milijardi eura. Ulaganje u trezorce isplativije je, zbog većeg prinosa. Za minimalno uloženih 990 eura u tri mjeseca zaradit ćete oko 9,50 eura. Možete li čekati godinu dana na uložena 964 eura zaradit ćete 35.

" Umirovljenik, pa nemam. Da mogu, vjerojatno bih, veća je kamata nego ovako", rekao je Miroslav iz Vinkovaca. "Ne pratim, nisam čuo za trezorce. Nemam ni slobodnog novca za ulaganje", rekao je Tomislav iz Zagreba. Gornje granice za pojedinačno ulaganje nema. Upisi za građane traju tjedan dana, do 3. lipnja, a Vlada ukupno planira prikupiti 900 milijuna eura.

"To je s jedne strane dobro jer mobilizira štednju građana, ali s druge strane, ako gledamo dugoročno, to odvlači građane od poduzetničke aktivnosti jer jednostavno im nudi tu sigurnost državnih obveznica uz relativno visoki prinos", rekao je analitičar Damir Novotny. Isti prinos, država bi, kaže Zoričić ponudila i da se, umjesto kod građana, zaduživala na tržištu."Ako promatramo druge vrijednosne papire drugih zemalja članica i EU i šire u svijetu, onda to predstavlja referentnu vrijednost za zaduživanje naše zemlje", objašnjava Zoričić. Putem državnih vrijednosnih papira građani trenutačno drže šest posto hrvatskog javnog duga ili oko 3 milijarde i 300 milijuna eura. Država tu ne misli stati. Novo izdanje državnih obveznica planira u srpnju.

