NEKI SU I PRIZNALI GREŠKE / Oni su u Novu godinu ušli s prosvjedima, na prvim crtama bojišnice, ali i u skloništima

Osim uz spektakularne vatromete i proslave, svijet je u Novu godinu ušao i prosvjedima, na prvim crtama bojišnice i u skloništima. Odatle dolaze i neke drukčije želje. Obećanja su dali i svjetski čelnici, neki su čak i priznali pogreške. Ponoć u glavnom gradu Srbije - tišina desetaka tisuća prosvjednika u spomen za nastradale u padu nadstrešnice, dok se u daljini čuje vatromet nekog drugog Beograda. Prosvjednici pod sloganom "Nema Nove, za staru ste nam još dužni" i dalje traže krivce i ispunjenje svojih zahtjeva. Jutro nove 2025-te u Kijevu nisu dočekale tri osobe, nakon ruskog napada bespilotnim letjelicama. Za Ukrajinu je počela godina odluke rata ili mira. "Neka 2025. bude naša godina. Godina Ukrajine. Znamo da nam mir neće biti dan na dar, ali učinit ćemo sve da zaustavimo Rusiju i okončamo rat", rekao je Zelenskij, a nada se američkoj pomoći. Kakvoj, bit će jasnije za 19 dana kada Donald Trump ulazi u Bijelu kuću.On je Novu dočekao na gala svečanosti u svom domu Mar-a- Lago na Floridi. Ruski predsjednik nije obećao kraj rata, ali mu optimizma ne fali: 'Sigurni smo da će sve biti u redu, idemo samo naprijed. Sigurni smo da je najveća vrijednost za nas bila, jest i bit će sudbina Rusije i dobrobit njezinih građana.' Iz njemu prijateljske Sjeverne Koreje vođa Kim Jong-un Novu je dočekao s kćerkom uz vatromet i velebnu priredbu. Diktator je uživao dok ga je cijeli stadion veličao, i pjevao njemu u čast pjesme. Novogodišnja noć u Pojasu Gaze prošla je kao i cijela stara godina. Najmanje 29-ero Palestinaca poginulo je u izraelskim napadima. U 2025. ulaze sa 6 posto manje stanovništva. Sirijci su slavili uz vatromet, u novu eru ušli su već prije mjesec dana kada je svrgnut režim Bašar Al Asada. Nadaju se boljoj budućnosti. I dvije članice EU, ostvarile su ono što su čekale godinama. Bugarska i Rumunjska napokon su postale dio Schengena. Od Grčke na jugu do Finske na sjeveru i sve do Portugala na zapadu možete putovati bez granica. A kreću i novi problemi, u prvim satima nove godine zaustavljen je izvoz ruskog plina preko Ukrajine jer je istekao ugovor o tranzitu. Francuski predsjednik u novogodišnjem obraćanju naciji u rijetkom trenutku kajanja priznao je i pogrešku: 'Večeras moram priznati da je moja odluka o raspuštanju Skupštine izazvala više podjela nego rješenja za francuski narod.' Mandat mu traje do svibnja 2027. Tako da vremena za popravak ima, godina je tek počela. Više pogledajte u prilogu