Na teren, ali na zagrebačkom Jarunu, izišli su već neki političari. RTL-ova reporterka Dajana Šošić bila je na utakmici. Andrej Plenković i ministri obilježili su 35 godina od osnutka stranke. Ipak, premijer je ostao na tribinama.

Na teren su istrčali brojni istaknuti članovi stranke, S druge strane su bivši Vatreni. U igri su neki saborski zastupnici, neki ministri. Ovdje je i predsjednik Sabora. Utakmicu je preskočio ministar Oleg Butković. Zbog čega vi pauzirate?

"Ima upornijih od mene, budući da sam znao i da gostujem kod vas, pa nisam mogao nastupiti, Ali, evo danas 35 godina od osnutka Hrvatske demokratske zajednice imali smo zajedničku sjednicu s utemeljiteljima. Prisjetili smo se tih vremena kad je osnovan HDZ. Stranka koja je najveća stranka u Hrvatskoj i koja je najviše puta pobijedila na izborima od '90-ih do danas. Bilježimo pobjede i u ovo posljednje vrijeme. To je i prilika da se, naravno, sumira sve učinjeno u proteklim godinama i naravno da se dotaknemo i izbora koji nam slijede, a to su predsjednički izbori krajem ove godine kada."

Nogomet je u fokusu. Bili ste na prošloj utakmici hrvatska reprezentacije? Je li po vama Gordan Jandroković pogriješio kada je poveo sina na tu utakmicu?

"Predsjednik Sabora je danas sve objasnio i premijer je rekao. Predsjednik Sabora nije učinio ništa što se ovih godina nije činilo. Bilo da se radi o predsjedniku države, predsjedniku Vlade ili predsjedniku Sabora. Glavnim ljudima u Hrvatskoj, na glavnim funkcijama da povedu sa sobom nekoga iz obitelji. Predsjednik Sabora je platio smještaj. To je on danas i komunicirao. Mislim da se prevelika hajka oko toga svega digla."

Biste li vi napravili tako nešto ili biste tu bili oprezni?

"Pa dobro što bi napravio, ne znam. Činjenica je da imamo djecu, imamo svoju obitelj, kao i drugi građani. Naravno, i bitno je da platimo smještaj za te naše članove obitelji. To je učinio predsjednik Sabora i mislim da je to previše sve skupa predimenzionirano."

Kad smo kod utakmica i stranku uskoro čeka ona unutarstranačka. Hoće li po vama Plenković imati ikakvog iole ozbiljnog protukandidata?

"Pa na prošlm izborima smo imali puno kandidata i protukandidata za mjesto predsjednika stranke i za zamjenika predsjednika i 13 mandata za potpredsjednika stranke. Vidjet ćemo što će biti."

Situacija je drugačija - dvije izborne pobjede.

"Kandidacijski postupak traje. Mogu se svi kandidirati. Mi smo demokratska stranka tako da vidjet ćemo kad se skupe potpisi tamo do 28. Kako bi se sve prijavio.

Što se tiče predsjedničkih izbora, imate tu ambicija?

"Ja osobno? Nismo razgovarali još o predsjedničkim izborima. To još nije bila tema. Razgovarat ćemo o tome i kad donesemo odluke na stranačkim tijelima, onda ćete znati našeg kandidata ili kandidatkinju. Ono što treba."

Da stranka to od vas zatraži?

"Ono što treba očekivati je da ćemo sigurno temeljem svega onoga što smo napravili u posljednje vrijeme i pobijedili na izborima. To su europski i parlamentarni izbori. Mislim da trebamo naći najboljeg kandidata koji može pobijediti aktualnog predsjednika koji je u proteklom mandatu, osim što je kršio Ustav i radio to što je radio, a mi znamo da nije napravio ništa previše korisno za Hrvatsku. Trebamo pobijediti na tim izborima."

Ne biste otvorili vrata?

"Vidjet ćemo još."