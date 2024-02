CURE DETALJI O TURUDIĆU / Odvjetnik Šerić otkrio kako Uskok provodi sigurnosne provjere: 'Vrlo je diskutabilna, evo zašto'

Manje od 24 sata do glasanja, stižu novi detalji o Ivanu Turudiću iz telefona Josipe Pleslić. U novim porukama ona otkriva da joj je odavao informacije, a za Nacional tvrdi: USKOK me tražio da ga lažno optužim. Iz USKOK-a je demantiraju, a je li Turudić prešao liniju i sam se našao pod njihovom lupom? Zdravko Mamić, Josipa Rimac, Milijan Brkić - je li USKOK provodio izvide o postupanju tada predsjednika najvećeg suda u zemlji - tužiteljstvo ne otkriva. Ali ni sigurnosna provjera u kojoj se ispitaniku postavljaju tek osnovna pitanja. "Ta provjera se svodi na to da se pitaju kumice na placu i susjede... uzmu se susjedi i prijatelji...ta sigurnosna provjera je vrlo diskutabilna", rekao je odvjetnik Branko Šerić. A je li ranije USKOK provodio izvide nad Turudiće, probudilo je pažnju nakon što je Rimac za Nacional rekla da su tužitelji tražili da Turudića tereti, a za uzvrat dobije bolju poziciju u svojim slučajevima.