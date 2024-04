Policajac Stipe Bilobrk, kojeg je gradonačelnik Splita Ivica Puljak prozvao za sudjelovanje u sačekuši, a zamjenik Bojan Ivošević najavio je prijavu policiji, stigao je u Banovinu nakon konferencije za medije.

Tražio je da ga Ivošević primi, no on na to nije pristao. O njegovu posjetu su obavijestili vrh splitske policije, pa su u Banovinu stigli policajci obavili potrebne radnje i zaključili da nemaju osnova za daljnje postupanje.

Puljak: 'Neka policajac razjasni...'

Policajac Bilobrk angažirao je pak odvjetnika i najavio tužbe te kaznenu prijavu prema djelu.

"Gospodin Vukadin je gospodin s podebljim dosjeom i neka sam policajac razjasni zašto je prijatelj s takvim osoba", rekao je Puljak.

Na pitanje je li zabrinut zbog tužbe odgovara da nije i dodaje: "Ono što je nama vrlo važno je to da se policija jasno odredi je li ona štiti službene osobe ili štiti kriminal."

Kaznena prijava je spremna

S više informacija uživo se iz Splita javio RTL-ov reporter Rade Županović, i to u društvu Vinka Ljubičića, poznatog splitskog odvjetnika. Kaznena prijava je spremna i u ponedjeljak će biti predana u Državnom odvjetništvu.

Svi smo čuli i zapravo imamo saznanja što se dogodilo na toj press konferenciji. Međutim, koja je osnova s koje vaš branjenik ide prema kaznenom progonu?

"Pa činjenice da netko ciljano sazove konferenciju za tisak, očito u želji da se plasiraju određene tvrdnje većem broju ljudi, što se i dogodilo, i da na toj konferenciji za tisak javno iznosi neistine, laži o čovjeku s imenom i prezimenom kao pripadniku određenog krim miljea i slično, a ta osoba je k tome policijski službenik, onda to dobiva na iznimno većoj važnost."

Je li po Vama možda ovdje u pitanju kao motiv i nekakva politička kampanja koja je upravo u tijeku?

"Pa nama nije toliko bitno što je motiv. Činjenica je da je ovdje došlo do knjiškog primjera nezakonitog postupanja i iznošenja nekakvih neistinitih tvrdnji i pozivanja na počinje kaznenog djela što je svakako kažnjivo. Jasno da mi smatramo da je između ostalih motiva vjerojatno i motiv određeni politički trenutak, odnosno trenutak u kojem se nalaze određene političke grupacije pred izbore i slično. Međutim, što Vam je ovdje vrlo bitno? Ovdje je vrlo bitno i povećava količinu kriminalne aktivnosti, to što su to izgovorene riječi od strane, ma kakav on bio i kako se on do sada pokazivao, od osobe koja je vrlo visoko pozicionirana u lokalnoj upravi."

Oni kažu danas, gospodin Puljak kaže da se ne boje kaznene prijave. Što iz ove kaznene prijave može izići kao nekakva sankcija? Je li riječ o materijalnoj naknadni, javnoj isprici ili možda nečem još većem?

"Sasvim je sigurno da ćemo mi pronaći načina kako zaštititi našu stranku i to kako u onom kazneno pravnom smislu, tako i u građansko pravnom smislu, jer je ovdje riječ o povredi prava osobnosti koja je javno izgovorena i bila je dostupna iznimno velikom broju ljudi. I k tome, ona sama po sebi predstavlja kaznenu prijavu protiv osobe s potpuno krivim lažnim informacijama, a osobito kod toga što se moglo doći do istinitih informacija i istine u odnosu na ponašanje naše stranke."