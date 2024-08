U Makarskoj početkom kolovoza gužve nema, ali nasreću razlog nije loša sezona, nego to što su naša ekipa - ranoranioci. Jer samo pola sata kasnije, zatekli su prizore "poznate košnice" i punih kafića pa ovaj biser na našoj obali, čini se, razloga za brigu nema.

"Vrlo smo zadovoljni", govori nam ugostitelj Toni Beroš. "Od samog početka odnosno od četvrtoga mjeseca ima gostiju tako da sezona dugo traje, možda nije na nekom nivou špica kao što bi trebala biti. Ali dugo traje tako da će biti OK. Ima doručka, ručka, večere i zadovoljni smo", poručuje Beroš.

I tko onda kaže da Dalmatinci najviše grintaju ili negoduju?

Da mu je sezona bolja nego prošle godine, tvrdi nam vlasnik apartmana Ivan Božek. "Ali sezona je inače jača s tim da je slabija izvanpansionska potrošnja vjerojatno", dodaje.

Zadovoljni su i gosti. Len Štulić s Novog Zelanda priznao nam je da mu je ovdje lijepo i da je sve za pet. "Ne može bolje, moram se preseliti. Dosta mi je rada, ne volim više raditI", ističe.

Sve potvrđuju i brojke. Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović kaže da im je predsezona bila rekordna. "Sedmi mjesec u rangu sa prošlom godinom. Nekakvo malo povećanje broja dolazaka i noćenja od jedno manje od jedan posto", dodaje.

Odlična sezona, a manji promet. Kako to?

No, u mnogim destinacijama ima i slobodnog parkinga i slobodnih kreveta. Nude se i popusti pa čak i gratis večere. Ipak, da je sezona odlična kažu i predstavnici svih ugostitelja iako je promet manji. Evo kako je to moguće.

"Sezona je izvrsna. Ima ribe za sve, domaćih rajčica. Nije gužva. Mediteran kakav je nekad bio. To je moj osobni stav, a stav kolega je da se osjeti pad u srpnju. U gradovima od 10 do 20 posto. Otočani kažu da je i do 50 posto, a neki tvrde da im je čak i lipanj bio u padu", objašnjava predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK Jelena Tabak.

Ali kako bi to kod nas bilo da baš nitko nije kontra.

"Ova je sezona totalni kaos. Niti imamo posla, nit ima turista. Na tržnicu ne dolazi nitko. To je jako malo ljudi. Evo, vidite", poručila je jedna prodavačica na lokalnoj tržnici. "Loši uvjeti, loša prodaja i to je to", složila se druga.

Predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK Boris Žgomba ističe da imamo 43.000 ležajeva više nego prošle godine što automatski znači da popunjenost je lošija nego prošle godine. "Činjenica da dolazi do oscilacije cijena, činjenica je da je potrošnja i potražnja nešto manja i to je, rekao bih, sve bilo očekivano", govori Žgomba.

Pa čak i priželjkivano. Dulja sezona, manje gužve u špici, a više novca u državnoj blagajni. Službeni podaci za srpanj bit će objavljeni u utorak. Za sve one koji sada razmišljaju o odlasku na Jadran ovi kadrovi kao da govore "Dobro došli, Willkommen ili Benvenuti".