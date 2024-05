Dan grada Zagreba tradicionalno je obilježen svečanom sjednicom u Gradskoj skupštini, a tradiciju su nastavili i predsjednici Republike i Vlade. Nakon neugodnog i hladnog susreta u prvim redovima, krenuo je obračun žešči nego ikada.

Trebala je to biti samo službena sjednica Grada Zagreba, uz prigodne govore i dodjelu nagrada, ali jutros je stigla najava da dolazi i predsjednik Zoran Milanović, a sat vremena kasnije potvrđeno je da dolazi i premijer Andrej Plenković.

Plenković upao nakon što je počela himna

U zgradi Skupštine nisu mogli ni par minuta zajedno bez da "ukradu show". Plenković je upao sa svojom svitom nakon što je počela himna. "To ne radi prvi put. Izigrava protokol, kasni i onda upada sa svojom svitom, svojom Alibabinom družinom na prve taktove himne kad svi stoje, to je takav krkanluk", rekao je Milanović.

Predsjednik i premijer nisu se pozdravili. Milanović tvrdi da nisu ni mogli kad je predsjednik Vlade ušao dok svira himna. Nakon toga je svatko gledao u svom smjeru. Premijer je pozdravio jedino Ljubicu Lukačić, izaslanicu Sabora koju je ovoga puta umjesto Jandrokovića dopala uloga tampon zone. Na pitanje je li se premišljao doći na svečanost, Plenković kaže da nije: "Ovo je moj grad".

U govorima su samo nastavili preko gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Premijer je predstavio dobru suradnju uz opsežan ekspoze Vladine pomoći gradu: sredstva za 20 niskopodnih tramvaja, pomoć u nabavi besplatnih udžbenika, pomoć u financiranju dijela prehrane za učenike, "snažna potpora" u području prometa.

Pohvale Milanovića

Milanović je pak nahvalio način na koji vode grad toliko da je maltene proglasio kampanju za nove lokalne izbore - otvorenom. "Dobro, bilo je i hvale i kritika malo. Mislim da je to, kako bi se reklo, bilo primjereno", rekao je Tomašević. Ali zato je Milanović priznao da mu kritike šalje porukama. "I onda se pod krinkom vozim po Zagrebu, odem do Pešćenice, do Novog Zagreba, do Velike Gorice, do Trnja svog rodnog... I gledam stvari koje gledam cijeli život i koje me smetaju. I onda vrlo često, ne baš stalno, ali često, mobingiram gradonačelnika i kažem mu: ovo ti ne valja, ovo moraš ovako", rekao je predsjednik.

Oko toga je tek krenula prava prepirka jer Plenkovića voze u automobilu. "Iskreno nemam vremena pod krinkom voziti bicikl, ja jedva djecu uhvatim", rekao je. "Nemam vremena pod krinkom ništa činiti". Na to je odgovorio Milanović: "Što on radi, krka kremšnite? Kako nemaš vremena, pa to je sat vremena?"

S obzirom da je premijer prvi otišao, a predsjednik po njemu opleo, popodne je Plenković zvao na nastavak. "Te uvrede, laži i difamacije su uobičajene bljuvotine teškog kršitelja Ustava", poručio je premijer.

Tko uzurpira Ustav?

Milanović pak tvrdi kako Plenković uzurpira Ustav jer ne surađuje oko izbora ambasadora. "Dolazi jedan politički dotepenec nakon 15 godina nerada u diplomaciji i izmišlja novi Ustav, a u tome ima podršku nekoliko stranačkih kumova", rekao je. Sutra će, poručuje predsjednik, upozoriti sve ambasadore i šefove misija da čine ozbiljan delikt postupaju li prema samo Vladinom naputku. "Mi smo mu 2020. poslali jednu listu kandidata, on je to s gnušanjem odbio, nije htio o tome razgovarati", rekao je na to Plenković. Na kraju ipak možemo najaviti par dana pauze od ovoga jer Milanović sa suprugom putuje u Brazil.