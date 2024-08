Vrtić od 1. rujna trebao početi raditi u Dugom selu. Ništa od toga, roditelji očajni

Filip Sičaja, otac dvoje djece iz Dugog Sela proljetos je upisao dijete u vrtić i mirno čekao početaka rujna, a onda je uslijedio hladan tuš.Iz vrtića u Velikoj Ostrni javili su mu da ipak neće početi s radom u ponedjeljak.

"Stariji je upao u taj vrtić, a za mlađeg smo čekali jesenski rok. I imao je sve uvjete, a nije upao. Rekli su nam da za tu dob od mlađeg nemaju mjesta", priča nam otac dvojice mališana.

Njegovi sinovi imaju 2 i 4 godine. Nisu dosad pohađali vrtić.

"Supruga i ja plaćali smo igraonicu za oba sina u Dugom Selu. I to 620 eura za oba djeteta, tako da smo bili primorani vratiti se na tu soluciju. Tako da od danas su opet u igraonici, opet plaćamo 620 eura dok ne saznamo što će biti barem sa starijim sinom i s njegovim vrtićem", ističe Filip Sičaja.

Izgradnja vrtića počela je prije godinu dana, Grad je novac dobio iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uloženo je nešto manje od 730 tisuća eura. U objekt bi se trebale smjestiti 4 odgojne skupine - odnosno 80 djece.

No nije Filip jedini - mnogi su se roditelji nadali da će od jeseni djeca početi s prilagodbom. Iz matičnog dječjeg vrtića Dugo Selo kažu da su od početka jasno naveli kad će objekt biti u funkciji.

"Natječaj za upis djece u područni objekt Velika Ostrna sadržavao je napomenu da djeca koja će biti primljena po natječaju za pedagošku godinu 2024./2025. počinju s ostvarivanjem programa po otvaranju područnog objekta u Velikoj Ostrni", priopćili su iz Dječjeg vrtića Dugo Selo.

Razloge ove izvanredne situacije objasnili su i iz Grada.

"Došlo je prilikom nadzora do odstupanja između izvođenja radova i projekta i to se sad treba korigirati. Onog trenutka kada je naglašena potreba za ulaganjem dodatnih radova za sigurnost djece - mi naravno ćemo to ulagati. Ti radovi trebali bi biti gotovi do kraja ove godine", kazao je Boris Savić, pročelnik UO za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol.

Nude i rješenje - privremeno će osigurati smještaj djece u objektu u Starčevićevoj ulici koji je otvoren prošle godine. A najkasnije do kraja godine prebacit će ih u Veliku Ostrnu.