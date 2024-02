MARKIĆ NA ČELU SOA-E / Novi sukob Pantovčaka i Banskih dvora: Milanović postavio uvjete, evo što kaže Plenković

Katarina Brečić je u Varaždinu, gdje je i premijer na stranačkom skupu. Premijer poručuje da će se ova situacija razriješiti u zakonitoj proceduri. No što to točno znači u ovom trenutku nije jasno. Jedino što je jasno jest da se radi o novom sukobu između Pantovčaka i Banskih dvora. Premijer je rekao da mu je ministar obrane Ivan Anušić nakon sastanka s predsjednikom Milanovićem rekao da postoji spremnost da se podrži Danijela Markića na čelu SOA-e. No sada vidimo da postoji itekako problem. Brečić je pitala premijera misle li ispuniti tri uvjeta koje je današnjem priopćenju dao predsjednik Milanović da podrži Markića na čelu SOA-e, no nije pokazao takvu spremnost. Isto tako, premijer Plenković demantirao je ono o čemu se priča proteklih dana. Da se ovdje radi o svojevrsnoj trupi, da je predsjednik Milanović taj koji je htio Kundida da na čelu oružanih snaga, a da je premijer taj koji je onda htio zauzvrat Markića na čelu Sigurnosno obavještajne agencije. Premijer poručuje, tako važne funkcije se ne rješavaju trampom, a isto tako demantira da je htio riješiti pitanje šefa SOA-e prije izbora. Naime, Markiću mandat traje do svibnja, ali isto tako spekulira se da bi parlamentarni izbori mogli biti u svibnju. No, premijer poručuje da to nema nikakve veze. Što je još rekao premijer, pogledajte u prilogu.