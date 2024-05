HNS je, uz Poljud i Maksimir, za još 8 stadiona u Hrvatskoj predvidio temeljitu obnovu, a među njima je i šibenski Šubićevac. Ali, Šibenčani obnovu ne čekaju skrštenih ruku, nego su već napravili projekt izgradnje novog stadiona na starom mjestu.

Moderni stadion s 8 tisuća sjedećih mjesta kroz pet godina trebao bi biti izgrađen na mjestu sadašnjeg stadiona čije male tribine primaju tek 3 tisuće posjetitelja. Tako će se modernim arhitektonskim rješenjem preobraziti i šibenski Šubićevac.

"Bez obzira bilo to na Šubićevcu ili Baldekinu, ne znam di, za Šibenčane dobro. Bitno da se radi nešto, drago mi je zbog toga", kaže Šibenčanka Ljubica Vukušić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Već se tu dosta doseljavaju mladi ljudi u ove nove zgrade i bit će to veliko značenje ovome kvartu, da će to biti dobro i koncerti i nogomet. Samo da Šibenik uđe u prvu ligu. Zaslužija je to", rekao je mještanin Ozren Rak.

Izgradnju stadiona potakao je Željko Karajica, poznat i kao menager hrvatskog boksača Filipa Hrgovića, koji je lani kupio HNK Šibenik. Grad Šibenik, kao stopostotni vlasnik postojeće stadionske infrastrukture, dao je koncesiju Karajici i klubu korištenje 30 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovaj stadion je 50 godina star, dobar je za muzej, ali nije više za korištenje u aktivnom sportu. I pošto mi sada krećemo i s koncertima, dovodimo američki nogomet ovdje, znači 'eventiziranje' cijelog ovoga područja, treba nam druga infrastruktura i zato smo u ovo krenuli", kaže Željko Karajica.

Kod privatizacije kluba lani je ugovorom definiran način korištenja, investiranja, održavanja i potencijalne nove gradnje, pa se sada Grad i privatni vlasnik dogovaraju i pregovaraju oko financiranja projekta teškog 50-ak milijuna eura. Potporu očekuju i od HNS-a i od Ministarstva turizma i sporta kojima će uskoro prezentirati projekt.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Računamo na europske fondove.Naravno da Grad sam ne može ući u takvu investiciju, da nemamo ni potrebe. A imamo dobru volju partnera koji će u budućim razgovorima točno definirati i način svoga ulaganja", pojašnjava viziju projekta šibenski gradonačelnik Željko Burić (HDZ).

Uz sportske sadržaje i prateću infrastrukturu projektanti su predvidjeli s gradske strane i strane paraka Šubićevac prostor za trgovine, ugostiteljske sadržaje i igraonicu za djecu. Nadstrešnicu nad tribinama projektanti Danijel Čogelja, Lucija Mišura i Angela Vlaić su zamislili poput opne balona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ona vizualno nije teška, dojmom je dosta održiva, lako se da održavati, nije nešto što se svaki dan mora prati što je isto važno, a buku će kompletno ugasiti. Na koncu to nam je tehnički propisano tako da to svakako moramo zadovoljiti i da sve to ostane unutar školjke stadiona", pojašnjava idejno rješenje arhitektica Angela Vlaić koja je i održala prezentaciju u prostorijama HNK Šibenik zajedno s Karajicom, Burićem, ali i Hrvojem Zekanovićem (HDS) koji je došao dati potporu projektu ispred svih šibenskih saborskih zastupnika.

Ambiciozni projekt dobio je zamah i dobrim igrama HNK Šibenik čiji će prvotimci nedjeljnim gostovanjem u Osijeku nastojati izboriti povratak u Prvu ligu.