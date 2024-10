ZAKULISNE IGRE / Koalicijski partner u Vukovaru 'otkazao suradnju' DP-u: 'Grad je postao taoc Ivana Penave'

U Vukovaru raspad vladajuće koalicije. Hrvatski suverenisti nisu htjeli podržati proračun koji je predložio gradonačelnik i predsjednik Domovinskog pokreta, Ivan Penava. I to zato što se protive uvođenju naplate parkinga u Borovu naselju i Penavinoj samovolji. No proračun je ipak izglasan jer su ruke dali HDZ-ovci, koji su, barem do danas, bili oporba. Suverenisti smatraju da iza svega stoji dogovor HDZ-a i Domovinskog pokreta o zajedničkom izlasku na lokalne izbore iduće godine. Kažu da je dogovor da DP podrži HDZ-ovog kandidata za vukovarsko-srijemskog župana, a zauzvrat HDZ podrži DP-ovog kandidata za gradonačelnika Vukovara. Više pogledajte u videu