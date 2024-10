JEDNOG JE TUKAO, DRUGE NEĆE? / Novi apsurd pravosuđa! Zlostavljač konja ne mora u zatvor kako bi se mogao brinuti o konjima

Snimka na kojoj muškarac drvenim kolcem mlati konja, zgrozila je Hrvatsku. Bilo je to lani - u rujnu. Osuđen je na šest mjeseci zatvora. No na izdržavanje kazne ne mora odmah, jer je sud uvažio njegovu molbu za odgodom kako bi brinuo upravo o - konjima. I to nije sve. Obitelj dobiva i državne poticaje. Je li ovo briga za konje? Je li ovo osiguravanje odgovarajuće prehrane i veterinarske skrbi? Ili je ovo možda posebna pozornost koja je potrebna rasplodnim kobilama. Jer upravo to su bili argumenti koje je ovaj zlostavljač naveo u molbi, a koje je sudac - prihvatio. Više u prilogu Ružice Đukić...